[好片推薦]《30日》失憶老梗演出新浪漫！看落跑新娘庭沼珉＋落魄律師姜河那的人生重啟！

[無雷]30天能夠讓人從反目成仇變成再也分不開？搞笑又超有共鳴的愛情喜劇《30日》，描述一對受不了彼此存在的夫妻，來到法院訴請離婚後，有30天熟慮期，但兩人卻在此時因意外而失憶，最後兩人會找回記憶嗎？

姜河那與庭沼珉繼《二十行不行》之後相隔8年再度合作，這次兩人飾演行徑超級不合的夫妻，雖然也曾經愛到瘋狂，婚後卻變了樣。兩人共同來到法院，一一細數對方討人厭的行徑之後，只需等待30天之後，就能正式在離婚協議書上蓋章，使離婚生效。開心之餘兩人卻又在同車遭遇事故，醒來後成了陌生人。



人心會隨著時間而改變，原本相愛的兩個人，也會因為不愉快的回憶多於快樂的回憶，而決定走上分手一途。雖然電影《30日》中以「失憶」這韓劇中時常出現的老梗展開劇情，其實是隱喻兩個人婚後度過每一日平凡的生活中，早已失去以往的激情，藉由失憶讓兩人的一切歸零，重新欣賞對方的優點，再度陷入最初的愛情。



全片雖然笑聲不斷，以詼諧的方式訴說許多關於姜河那與庭沼珉兩人的愛情故事，令人啼笑皆非，也讓觀眾們非常有共鳴。個性天差地別的兩個人，為了盡快找回記憶，雖然陌生卻勉強延續著同居生活，到底最後是什麼讓兩人重新決定在一起？成功找回記憶了嗎？雖然腦中時常浮現不愉快的回憶，但快樂的回憶更是難以取代。



庭沼珉和姜河那在《30日》中的「29禁」激情戲也引起話題，庭沼珉更表示兩人因為怕有些尷尬，所以開拍前並未討論與彩排，而是直接來了！尺度真的相當大，效果如何就請大家到電影院一探究竟。個性瘋癲，敢愛敢恨的富家千金庭沼珉，遇上了帶有「殺人微笑」的書呆子落魄律師姜河那，會如何度過這精采的《30日》？11月24日全台上映。



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