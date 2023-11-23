秀智的撩男微笑真的不好學！RIIZE元彬模仿笑翻網友：看起來像隻兔子

秀智作為「國民初戀」、K-POP界的女神，一直都是後輩偶像團憧憬的對象，她的一言一行也被後輩們模仿著。

前不久，秀智在做客了好友趙賢雅的节節目《趙賢雅的周四晚》，倆閨蜜暢聊生活瑣事。趙賢雅也趁機向秀智討教撩男大招，秀智即刻現場教學撩男微笑大法，對閨蜜傾囊相授。她稱微笑時要稍微露出一點上牙齦，收起下牙齒，還強調一開始練習時候會像傻瓜。原以為秀智只是為了節目綜藝效果才為之，但從她分享的百想大賞幕後照中，有好幾張都是這樣露牙齦的憨笑，可見秀智在節目上完全沒有藏私。事後「秀智調情微笑」也火速登上了熱搜，不少網友都在跟學。



沒想到有一天我們會在男愛豆臉上看到這個笑容。前不久RIIZE舉辦了線上粉絲見面會，元彬就向粉絲們展現了「秀智調情微笑」，只見他用上牙輕咬嘴唇，露出上牙齦，兩側嘴角上揚，雖然動作和秀智教的一模一樣，卻沒能拿捏得住精髓，倒是很像秀智說的「一開始的時候會像個傻瓜」（笑），看得粉絲留言表示：「怎麼笑起來像隻兔子」、「兄弟，你在幹什麼？」、「哈哈哈哈，你是不是精神崩潰了」、「笑死我了」等。



원빈이 미소 수지 sbn의 플러팅 미소잖아요ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/txcd89ut1d — (@riizeee_wavee) November 9, 2023

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