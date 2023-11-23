《戀人》南宮珉與父親相認後卻遭圍攻！安恩真再度喚醒夫君，送上含淚幸福結局！（EP.20 – 21完）

[有雷] 《戀人》編劇終於給大家這段時間的虐心送上了一點安慰！南宮珉雖然恢復了記憶，但身為與清國關係良好的翻譯官，仍然成為朝廷狙擊的目標，尤其身為儒生的李學周，竟在此時與南宮珉反目…安恩真再度面對一位失憶的愛人，怎樣才能喚醒他的記憶呢？

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李長賢（南宮珉飾）看著滾動的戒指而重拾記憶，終於能與吉彩（安恩真飾）度過幸福的生活，此時他才得知世子已過世的訊息。世子身旁的內官打算離開宮內，卻也喝下了毒藥自盡，死前告知李長賢，世子曾留下最後一封信給他。吉彩在世子嬪託人轉交的物品中發現了這封信，世子知道自己時間不長，仍希望能信守與俘虜們的承諾，讓他們回歸朝鮮。



朝廷內仍在肅清曾支持世子的餘黨，李長賢自然陷入危險，此時清國公主（李清雅飾）更來到朝鮮，指定要接回李長賢，此舉讓儒生們感覺到李長賢與清國關係異常密切，甚至也將他當作逆賊來看待。吉彩目睹眼前情勢，雖然百般不願，仍含淚寫下了書信給李長賢，希望他能夠與公主回到清國，才不至於有生命危險。



李長賢拒絕與公主回國，此時公主也逐漸死心，知難而退放棄了李長賢。儒生延俊公子（李學周飾）在亂世中仍有著守舊思想，連妻子恩愛（李多寅飾）都難以啟齒自己曾差點遭受蠻夷的侮辱。延俊懷疑起李長賢的身份而開始不斷追查，李長賢為了讓這些俘虜不至於被殺害，去請求親生父親，也就是儒生之首的協助，父親這才認出他來，但卻因為受到朝廷威脅，而必須與他站在不同邊，贊成將俘虜們都除去。



劇情終於回到了第一集的最初，李長賢身後站著一群人似乎要朝他衝過來，他只是悠悠地說「聽見花的聲音」，延俊所帶領的團體朝向李長賢射出數十支箭……事隔多年，吉彩仍在癡心等待，終於聽見李長賢可能生還的消息，於是走到了故鄉的山區，因為她曾向長賢說過自己嚮往的生活環境，而長賢真的照她所說的打造了家園，只可惜此時的長賢再度失去了記憶，認不出眼前的吉彩。兩人站在海邊，戒指再度喚醒了李長賢的記憶，他滿臉淚水卻露出了笑容，緊緊抱住眼前的吉彩，終於可以好好地相愛度過餘生了。



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