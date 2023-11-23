[好片推荐]《30日》失忆老梗演出新浪漫！看落跑新娘庭沼珉＋落魄律师姜河那的人生重启！

[无雷]30天能够让人从反目成仇变成再也分不开？搞笑又超有共鸣的爱情喜剧《30日》，描述一对受不了彼此存在的夫妻，来到法院诉请离婚后，有30天熟虑期，但两人却在此时因意外而失忆，最后两人会找回记忆吗？

姜河那与庭沼珉继《二十行不行》之后相隔8年再度合作，这次两人饰演行径超级不合的夫妻，虽然也曾经爱到疯狂，婚后却变了样。两人共同来到法院，一一细数对方讨人厌的行径之后，只需等待30天之后，就能正式在离婚协议书上盖章，使离婚生效。开心之余两人却又在同车遭遇事故，醒来后成了陌生人。



人心会随著时间而改变，原本相爱的两个人，也会因为不愉快的回忆多於快乐的回忆，而决定走上分手一途。虽然电影《30日》中以「失忆」这韩剧中时常出现的老梗展开剧情，其实是隐喻两个人婚后度过每一日平凡的生活中，早已失去以往的激情，藉由失忆让两人的一切归零，重新欣赏对方的优点，再度陷入最初的爱情。



全片虽然笑声不断，以诙谐的方式诉说许多关於姜河那与庭沼珉两人的爱情故事，令人啼笑皆非，也让观众们非常有共鸣。个性天差地别的两个人，为了尽快找回记忆，虽然陌生却勉强延续著同居生活，到底最后是什么让两人重新决定在一起？成功找回记忆了吗？虽然脑中时常浮现不愉快的回忆，但快乐的回忆更是难以取代。



庭沼珉和姜河那在《30日》中的「29禁」激情戏也引起话题，庭沼珉更表示两人因为怕有些尴尬，所以开拍前并未讨论与彩排，而是直接来了！尺度真的相当大，效果如何就请大家到电影院一探究竟。个性疯癫，敢爱敢恨的富家千金庭沼珉，遇上了带有「杀人微笑」的书呆子落魄律师姜河那，会如何度过这精采的《30日》？11月24日全台上映。



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