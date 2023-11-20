《戀人》以自身最高收視圓滿收官！安恩真感謝南宮珉動人演技一路帶領！

由南宮珉與安恩真所主演的朝鮮時期虐戀電視劇《戀人》，分成上下兩部播出，期間人氣高漲，也在上週的最終兩集衝出自身最高收視率，最終也給了觀眾們一個完美的結局。

MBC金土電視劇作品《戀人》描述著在動亂的戰爭時代，相愛的兩人不斷因為環境因素而數度分合，緣份卻沒有因此而中斷，身為重要翻譯官的李長賢（南宮珉飾）在亂世中挺身而出，同時卻也放不下那個讓他心動不已的女子吉彩（安恩真飾）。南宮珉在劇中再度展現華麗演技，更在許多話題性排行榜中穩坐冠軍。



對於終演的感想，南宮珉表示能夠長時間與很棒的夥伴一起製作出好的作品，是相當有意義也充滿感謝的時光，也希望這部作品《戀人》在觀眾們的心中也是幸福愉快的回憶。南宮珉也提到自己在準備這部作品時，對於如何現這角色曾經相當煩惱，也努力地準備著，能夠得到大家的喜愛，並且直到最終能夠有個溫暖的結局，讓他相當感謝在這段時間內對於長賢與吉彩的故事如此支持的觀眾們。也期許下一部作品再以更好的面貌與觀眾們相見。



女主角安恩真也非常感謝一直以來關注著《戀人》這部作品，以及支持著李長賢與柳吉彩愛情的觀眾們，也特別感謝南宮珉在作品中的帶領，以及一起出演的所有同仁們與合作的工作夥伴們，《戀人》這部作品對安恩真來說是永遠都不會忘記的作品，讓她感到非常感謝與幸福。



李學周則表示，這是自己正式以古裝劇演出的第一部作品，多虧了導演、作家與工作人員們的協助，順利完成了作品，也祝福大家溫暖地度過年末，希望大家往後能繼續支持他。劇中飾演安恩真閨密，並且日前才剛公開懷孕喜訊的李多寅，也表示《戀人》是一部意義深遠的作品，漫長的拍攝過程中她能夠參與其中感到相當榮幸，要離開這個角色有些遺憾，也再度真心感謝所有支持這部作品的觀眾們。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞