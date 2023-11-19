全是自己種下的因？《白晝之月》金永大&表藝珍開始同居生活，表藝珍狂作夢連結前世（EP.5）

《白晝之月》本週播出的第5集，男女主角韓俊午（實是道河，金永大飾）與姜英花（前世為韓麗塔，表藝珍飾）開始了同居生活，而姜英花不斷作夢讓她自己與道河都疑惑不已。

「『活下去』三個字，竟然要從想殺我的人口中聽到。」延續第5集，無論千年前的道河還是現在的道河，都對姜英花（韓麗塔）相當不解。千年前的他們還曾打賭過「蓮子千年後能否開花」，道河為的是激勵姜英花擁有活下去的意志。

「你願意活上千年以作試驗嗎？我賭會開花。」

「若是要贏，大人也要活上千年。」



回到現代，姜英花直接搬進韓俊午家，她打開電視湊巧看見了千年蓮子發芽的新聞，下意識和夢境連結，脫口而出：「我輸了……」姜英花後續還有種種行徑讓道河懷疑她有了前世記憶，但姜英花不曉得那些是自己的前世，以為是自己對韓俊午的幻想，面對韓俊午的質疑惱羞成怒。

打賭活上千年，道河與韓麗塔確實來到了千年之後見到了結果，而姜英花手上的護身符還是那些古老蓮子，是那些蓮子保護了她……兩人糾纏至今，這都是道河種下的因嗎？



尾聲，和尚海印追到了姜英花公司想幫助姜英花，貼了符咒到韓俊午身上。雖然符咒被撕毀、海印被姜英花趕走，但不久韓俊午身體確實再出狀況，道河靈魂飄了出來，姜英花看見了……



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