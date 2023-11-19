【韓網熱帖】最近托GD的福很開心的兩個地方

一個是GD接受採訪時戴的眼鏡的品牌，一個是GD主動出席警局調查時穿的服裝的品牌。





這兩個都是韓國品牌，通過GD在媒體曝光後接到很多私信問詢，紛紛在官方IG PO文表示感謝：「（眼鏡）可在官網訂購，依下單先後發貨、可能需要6到8周」、「（服裝）官網已售罄，某線下百貨店有少量庫存」。



還有不少人關注GD采訪中穿的開衫和出席警局時戴的眼鏡，作為參考，開衫來自香奈兒、售價659萬韓元，眼鏡售價130萬韓元。

韓國網友評論：

1. GD風采依舊啊

2. 開衫真的很美麗，就是價格不美麗

3. 看到這些不得不承認，GD就是GD

4. 衣服一般般，但GD效果真的沒得說

5. 襪子是哪一家

6. 哇，難怪都說「女看李孝利、男看GD」，購買力真的不一般。 5年前我做生意時這兩人穿的用的就很影響銷量，現在也一樣

7. 誰說他過氣了，仍然是Super Star好嗎kkk據說開衫也賣光了kk

8. 完美詮釋了這段話：「真正的巨星會同時讓粉絲和黑粉瘋狂。 大家都喜歡的人只是明星而已。 要存在討厭他的人，愛他的人才會瘋狂愛他。 」

9. GD什麼時候用一用陽傘啊？也穿一穿雨衣吧... 找不到好看的雨衣ᅲ

10. 如果要用陽傘，拜託用可以直接插在頭上的陽傘，plase

11. 想買那件開衫... 嗯，還差659萬元

12. 人生本身就是Super Star體質

出處：https：//theqoo.net/hot/3002605115

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