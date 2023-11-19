全是自己种下的因？《白昼之月》金永大&表艺珍开始同居生活，表艺珍狂作梦连结前世（EP.5）

《白昼之月》本周播出的第5集，男女主角韩俊午（实是道河，金永大饰）与姜英花（前世为韩丽塔，表艺珍饰）开始了同居生活，而姜英花不断作梦让她自己与道河都疑惑不已。

「『活下去』三个字，竟然要从想杀我的人口中听到。」延续第5集，无论千年前的道河还是现在的道河，都对姜英花（韩丽塔）相当不解。千年前的他们还曾打赌过「莲子千年后能否开花」，道河为的是激励姜英花拥有活下去的意志。

「你愿意活上千年以作试验吗？我赌会开花。」

「若是要赢，大人也要活上千年。」



回到现代，姜英花直接搬进韩俊午家，她打开电视凑巧看见了千年莲子发芽的新闻，下意识和梦境连结，脱口而出：「我输了……」姜英花后续还有种种行径让道河怀疑她有了前世记忆，但姜英花不晓得那些是自己的前世，以为是自己对韩俊午的幻想，面对韩俊午的质疑恼羞成怒。

打赌活上千年，道河与韩丽塔确实来到了千年之后见到了结果，而姜英花手上的护身符还是那些古老莲子，是那些莲子保护了她……两人纠缠至今，这都是道河种下的因吗？



尾声，和尚海印追到了姜英花公司想帮助姜英花，贴了符咒到韩俊午身上。虽然符咒被撕毁、海印被姜英花赶走，但不久韩俊午身体确实再出状况，道河灵魂飘了出来，姜英花看见了……



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