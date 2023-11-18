RIIZE承汉又爆黑历史！「边走路边吸菸」影片被公开，网无语：「要当偶像的人为何这样生活？」

继昨日有网友曝光男团RIIZE承汉出道前直播片段后，今日凌晨又有网友公开承汉在街头边走路边吸菸的影片，再次在韩网引起轩然大波。

影片中承汉一边走路一边将香菸放到嘴边，香菸已点燃且飘出白色气体，承汉在影片最后面带微笑看向镜头。 在韩国，公共场所吸菸是违法行为，要吸菸必须在吸菸区或吸菸室等指定地点，否则将被罚款。



网友还公开了一张聊天对话截图，其中网友说道：「我跟你讲过多少遍，不要总是直播、不要太信任朋友，一定会被爆出去的。 」备注为洪承汉的人回复道：「哈哈哈，但是一边吸菸一边做的（直播）就没人爆啊。 」



승한아~ 승한아~ 우리 라이즈 홍승한아~~

너 길빵도 했네? pic.twitter.com/4XyYJsNIgz — 뽀송이 (@BBOSONGEEEEE) November 17, 2023

昨日有人公开承汉出道前直播片段，其中承汉当面diss前辈偶像TXT秀彬、将未成年女偶像称呼为「我们恩采」被指态度轻浮，引起争议。 除了街头吸菸，聊天截图内容也让网友感到震惊和无语：「凭什么这么理直气壮、心安理得？」「对给自己忠告的朋友这样讲话，让人幻灭」「他已经是第三次爆黑料了吧？」（*第一次是出道前kiss床照）「任何人在街头吸菸都很讨厌」「既然要当偶像，就不能生活得干净一点吗？ 」「外泄影片的人恶意很大」「如果他私生活没问题，就算外泄也不会引起争议」「因为他而无法入坑RIIZE」「元彬Anton他们看起来都很正直清纯，好讨厌他们是同一个团... 入坑障碍」「他真的不要主动退团吗？完全就是廉价小流氓啊，这种人当偶像赚钱是不是太不公平？」「SM绝对不会丢掉他kkk」「不到退团程度，只是经常给组合的名声泼冷水」「救救RIIZE，其他有什么成员罪？」「希望当偶像的人能对自己职业的影响力有深刻理解」。

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