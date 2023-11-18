《烈女朴氏契約結婚傳》李世榮、裴仁爀以「劇中角色」互相採訪！吵吵鬧鬧、鬥嘴鬥不停超有趣

化學反應也太好了吧！兩位演員都超可愛～

預計於下週五（24日）首播的MBC新金土劇（週五、六）《烈女朴氏契約結婚傳》，改編自同名網路漫畫，描述朝鮮被稱為「漢陽第一怨女」的大齡女子──朴連遇（李世榮 飾）在成親當天成為寡婦後意外穿越到現代，遇上和古代丈夫樣貌完全相同的單身主義男──姜泰河（裴仁爀 飾），兩人簽下「契約婚姻書」的奇幻愛情故事。

李世榮飾演朝鮮朝廷重臣的獨生女「朴連遇」，被稱為「漢陽第一怨女」。在結婚初夜目擊丈夫死亡後，被一名怪人丟進井裡並意外穿越到200多年後的現代。

裴仁爀飾演SH集團接班人「姜泰河」，為財閥第三代。因為童年心理創傷和患有先天性心臟病，其性格十分冷漠無情。

近期，官方公開兩位主角以「劇中角色」互相採訪的影片，令劇迷直呼有趣。李世榮開頭便說：「若我回到朝鮮、成為國君，要把總是招來女子的你…入獄！」讓裴仁爀忍不住噴笑。（好讚的土味情話哈哈哈！！！）

李世榮堅稱裴仁爀是自己的「相公」，但被裴仁爀冷冷地否認。接著，李世榮、裴仁爀陸續自我介紹，兩人在一來一往的互動中，盡顯劇中角色的性格。吵吵鬧鬧、鬥嘴鬥不停，超級有趣。

裴仁爀提問：「若妳真的來自朝鮮，2023年最讓妳感到神奇的東西是？」李世榮比手畫腳、生動形容了巧克力和電視。李世榮更稱自己在朝鮮是：「男人們成群結隊地跟著我，可以從我家排隊、繞著城牆兩圈了！」誇大的言詞讓裴仁爀表示：「確定了，肯定一個男人都沒有！」李世榮接著形容自己「喜歡的男人」的類型，正是裴仁爀的外貌。說到「瀏海」的時候，李世榮還用手比出形狀，再次讓裴仁爀爆笑XD

看完兩位主角的互動，是不是更期待電視劇的播出呢？有網友留言：「兩人的化學反應太好了！！看的時候一直在笑～～～希望這部作品能受到歡迎，觀眾們排隊繞地球三圈（心）」

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