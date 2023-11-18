《歡迎來到三達里》「青梅竹馬」＋「再次重逢」！首次劇本閱讀就能感受到池昌旭、申惠善的火花

池昌旭真的好適合這種「大狗狗」的設定！認定了對方就一直喜歡下去～

將於下月（12月）2日首播的JTBC新週末劇《歡迎來到三達里》，描述離開故鄉如同飛龍升天般的「趙三達」某天失去所有並跌到谷底後，再次回到故鄉取暖，與努力珍惜並守護著這個小村的「趙容弼」重逢。由池昌旭、申惠善主演。

池昌旭飾演濟州島氣象局的預報員「趙容弼」。曾因為氣象預報錯誤而失去母親的他，努力成為一位預報官，對於氣象預報特別真摯。他守護自己最珍愛的濟州島，特別是他的故鄉三達里及他所珍愛的長輩親戚們；申惠善飾演「趙恩惠」，本名「趙三達」。兒時渴望快點長大並離開濟州島，到了首爾成為知名攝影師，卻因為一個事件而全部崩塌。在失落之際，想起還有一個名為三達里的故鄉，於是再度回到這個小村。

在首次劇本閱讀現場，曾執導過《山茶花開時》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》的車英勳導演表示：「《歡迎來到三達里》是關於愛情、友情及治癒的故事。雖然會感到孤獨、疲憊、疲累，但當你環顧四周的時候會發現，總是有不求回報、為你加油打氣的人在你身邊。所有人都會有，我想拍這樣的故事！」

池昌旭形容自己飾演的「趙容弼」這個角色：「若三達的夢想是在小溪裡飛出金鳳凰，那容弼的夢想就是成為三達的小溪～」（超甜的一句話！）池昌旭選擇該部作品的理由，除了劇本有趣、拍攝過程愉快，更覺得「容弼」雖然樸實隨和，但同時也擁有一顆真心、懂得如何去愛。而對於天氣預報的執著，更能成為一個魅力點。

申惠善也分享自己出演《歡迎來到三達里》的理由：「兒時有許多機會與家人、朋友相處，但長大後開始活著自己的人生後，這樣的時間就越來越少了，（透過劇本）感受到小時候的那種情感。」

從‎預告影片‎到臺詞排演，都可以知道男、女主角為「青梅竹馬」，更是「曾經交往過」的關係。他們再次於故鄉濟州島重逢，而容弼似乎還喜歡著三達，見到三達便說：「見到妳，我很高興…」，他們會「破鏡重圓」嗎？

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