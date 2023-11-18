【韓網熱帖】韓網熱評1000+樓！開派對時，A和B中誰的行為最令人討厭！

是什麼事情讓韓國網友在theqoo論壇上蓋樓1000多留言？

最近theqoo上有網友留下了自己的疑問，到底哪一種人最令人掃興。 今天是開派對的日子，A、B中哪個人的行為會讓你更生氣呢？A摔壞了你花了一天時間才做好的蛋糕，而B在你認真準備派對期間說了一句：「不懂你為什麼要做這個」。

對此韓國網友們也展開了激烈的討論：

1. 我更討厭B，他根本就在否定派對的一切，摔壞蛋糕可能是因為不小心，可是其他的事情會成為美好的回憶啊

2. B太掃興了，蛋糕壞了還能拍照，拯救一下沒壞掉的那部份

3. A是失誤，B說了真話

4. A吧，他弄壞了我的成果

5. A只是偶然事件，B讓人討厭是在於他可能說的是真話，幸好這兩種人我都沒遇過

6. 嘴上一邊附和「我也不知道」，實則內心瘋狂罵他

7. B，你快滾吧

8. 我會被A氣死，B的話，老實說我也這麼想

9. 肯定是A啊，B的話我可能聽都沒聽到

10. 最討厭B這種人了

11. B呀，你千萬別來

12. 和那些覺得A更氣人的網友們合不來

13. A只是失誤，B是人品問題

14. B為何你偏偏要來參加派對，還要打破氣氛

15. 其實這兩個人都很掃興

16. 蛋糕很可惜，B絕對是王八蛋

17. 那個瞬間我會生A的氣，不過也很討厭B

18. B要麼回家，要麼閉嘴

原文：https://theqoo.net/hot/3001576812

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