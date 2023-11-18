《驚奇隊長2》戲份太少被嘲笑！朴敘俊很坦蕩：不糾結戲份多少，以演員的身份去體驗全新的拍攝片場

朴敘俊參演的漫威電影《驚奇隊長2》（The Marvels）正式上映，他在影片中扮演了歌唱星球的王子「陽王子」，給觀眾們帶來全新形象。

《驚奇隊長2》一上映就引起廣大朴敘俊粉絲的關注，然而大家看完之後吐槽不已，只因朴敘俊在105分鐘的影片中出場不到3分鐘，戲份少到可憐，讓粉絲們意難平，畢竟早前韓媒宣傳時的徑口誤導了眾人，大家都以為哪怕是配角也是重要角色，戲份應該很重。

朴敘俊本人和經紀公司也知道了網路上的言論，透露之所以選擇《驚奇隊長2》，是想要跳脫熟悉的韓國國內拍攝環境，以演員的身份去體驗全新的拍攝片場，因此並不糾結於戲份有多少。據悉一起合作的工作人員，都對朴敘俊的認真和不滿足於現狀的態度讚不絕口。

'더 마블스' 예고편에 나온 박서준

캡틴 마블인 캐롤 댄버스(브리 라슨)의 남편 프린스 얀 역 pic.twitter.com/MhreTzAMyZ — 연예계 아카이브 (@showbizidol__) April 11, 2023

相關內容很快就在韓網上引起關注，網友們留言稱：「這可是漫威作品啊，肯定要嘗試啊」、「挑戰還是很帥氣的」、「嘲笑他戲份少的人真可笑，漫威是很好的體驗喔」、「嘲笑他只出現3分鐘的人實在是太醜陋了，這3分鐘可以是30分鐘也可以是3小時」、「其實3分鐘還好啦，畢竟漫威電影展開迅速，以英雄為主，不是主人公的話戲份都很少」、「要闖進西方影壇，這是第一步啊」、「是因為他想嘗試才去的啊，不考慮戲份直接挑戰，實在太帥了」等。

2023年的朴敘俊一直很忙碌，2月錄製了綜藝《瑞鎮家》，4月宣傳電影《Dream：夢想代表隊》和《水泥烏托邦：末日浩劫》。 9月剛剛完成了Netflix新劇《京城怪物》的所有拍攝。 之後又拍攝了各種廣告，前往菲律賓、泰國等地與粉絲見面，馬不停蹄地在事業道路上奔跑。朴敘俊所屬經紀公司表示：「朴敘俊一直在追求展現前所未有的自己，今後他也會在各種影視劇中展現演員的多樣性。 」



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