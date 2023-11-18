【韩网热帖】韩网热评1000+楼！开派对时，A和B中谁的行为最令人讨厌！

是什么事情让韩国网友在theqoo论坛上盖楼1000多留言？

最近theqoo上有网友留下了自己的疑问，到底哪一种人最令人扫兴。 今天是开派对的日子，A、B中哪个人的行为会让你更生气呢？A摔坏了你花了一天时间才做好的蛋糕，而B在你认真准备派对期间说了一句：「不懂你为什么要做这个」。

对此韩国网友们也展开了激烈的讨论：

1. 我更讨厌B，他根本就在否定派对的一切，摔坏蛋糕可能是因为不小心，可是其他的事情会成为美好的回忆啊

2. B太扫兴了，蛋糕坏了还能拍照，拯救一下没坏掉的那部份

3. A是失误，B说了真话

4. A吧，他弄坏了我的成果

5. A只是偶然事件，B让人讨厌是在於他可能说的是真话，幸好这两种人我都没遇过

6. 嘴上一边附和「我也不知道」，实则内心疯狂骂他

7. B，你快滚吧

8. 我会被A气死，B的话，老实说我也这么想

9. 肯定是A啊，B的话我可能听都没听到

10. 最讨厌B这种人了

11. B呀，你千万别来

12. 和那些觉得A更气人的网友们合不来

13. A只是失误，B是人品问题

14. B为何你偏偏要来参加派对，还要打破气氛

15. 其实这两个人都很扫兴

16. 蛋糕很可惜，B绝对是王八蛋

17. 那个瞬间我会生A的气，不过也很讨厌B

18. B要么回家，要么闭嘴

原文：https://theqoo.net/hot/3001576812

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