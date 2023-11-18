《惊奇队长2》戏份太少被嘲笑！朴叙俊很坦荡：不纠结戏份多少，以演员的身份去体验全新的拍摄片场

朴叙俊参演的漫威电影《惊奇队长2》（The Marvels）正式上映，他在影片中扮演了歌唱星球的王子「阳王子」，给观众们带来全新形象。

《惊奇队长2》一上映就引起广大朴叙俊粉丝的关注，然而大家看完之后吐槽不已，只因朴叙俊在105分钟的影片中出场不到3分钟，戏份少到可怜，让粉丝们意难平，毕竟早前韩媒宣传时的径口误导了众人，大家都以为哪怕是配角也是重要角色，戏份应该很重。

朴叙俊本人和经纪公司也知道了网路上的言论，透露之所以选择《惊奇队长2》，是想要跳脱熟悉的韩国国内拍摄环境，以演员的身份去体验全新的拍摄片场，因此并不纠结於戏份有多少。据悉一起合作的工作人员，都对朴叙俊的认真和不满足於现状的态度赞不绝口。

'더 마블스' 예고편에 나온 박서준

캡틴 마블인 캐롤 댄버스(브리 라슨)의 남편 프린스 얀 역 pic.twitter.com/MhreTzAMyZ — 연예계 아카이브 (@showbizidol__) April 11, 2023

相关内容很快就在韩网上引起关注，网友们留言称：「这可是漫威作品啊，肯定要尝试啊」、「挑战还是很帅气的」、「嘲笑他戏份少的人真可笑，漫威是很好的体验喔」、「嘲笑他只出现3分钟的人实在是太丑陋了，这3分钟可以是30分钟也可以是3小时」、「其实3分钟还好啦，毕竟漫威电影展开迅速，以英雄为主，不是主人公的话戏份都很少」、「要闯进西方影坛，这是第一步啊」、「是因为他想尝试才去的啊，不考虑戏份直接挑战，实在太帅了」等。

2023年的朴叙俊一直很忙碌，2月录制了综艺《瑞镇家》，4月宣传电影《Dream：梦想代表队》和《水泥乌托邦：末日浩劫》。 9月刚刚完成了Netflix新剧《京城怪物》的所有拍摄。 之后又拍摄了各种广告，前往菲律宾、泰国等地与粉丝见面，马不停蹄地在事业道路上奔跑。朴叙俊所属经纪公司表示：「朴叙俊一直在追求展现前所未有的自己，今后他也会在各种影视剧中展现演员的多样性。 」



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