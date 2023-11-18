現在所有粉絲最期待SHINee泰民的新歌challenge：從BTS Jimin、Rain到aespa WINTER都極致誘人！

粉絲：「現在真的很希望我的本命去找泰民一起新歌challenge（舞蹈挑戰）」、「無論男女偶像，都快挑戰！」、「OMG，下一個會是誰呢？好期待～」

人氣男團 SHINee 泰民的 Solo 迷你四輯《Guilty》一推出引爆不少話題，同名主打歌〈Guilty〉MV中大展結實精瘦的「6塊腹肌」各種粉絲福利讓人意想不到！同時兼具「少年感」與「誘惑力」真的讓廣大粉絲們招架不住。



更驚人的是，他的舞蹈動作killing part是將手穿過衣服伸向下巴，一路自摸下來，展現出極致的誘惑力，無論是誰要和泰民一起challenge都要做這個動作，粉絲驚呼：「現在真的很希望我的本命去找泰民一起新歌challenge」



▼泰民與女舞者一起的版本：

目前已有許多人氣偶像歌手加入挑戰～～～

▼最新影片而且也是觀看量最高（1300萬）的是和BTS防彈少年團Jimin，圈內好友默契十足！

▼與aespa WINTER的合作也破了900萬

▼RIIZE元彬Wonbin（800萬）

▼Stray Kids鉉辰

▼NCT泰容和MARK

▼Red Velvet瑟琪

▼大前輩Rain

還有更多和泰民一起挑戰的隊友和後輩歌手們，點進SHINee的官方IG裡看更多吧～！大家還想看他和誰合作呢？

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