超强新人男团ZEROBASEONE出道仅四个月创「双百万」佳绩

藉选秀节目《Boys Planet》出道的大势五代男团ZEROBASEONE（ZB1），6日发行的生涯第二张专辑，迷你二辑《MELTING POINT》成绩再破百万销售。
ZEROBASEONE 7月以迷你一辑《YOUTH IN THE SHADE》出道，首日销量高达124万，出道即成为K-POP史上第一个出道专辑销量破百万的团体。初动量（贩售一周之量）共182万，数字相当惊人。
[HT] ZEROBASEONE (@ZB1_official) 1st Mini Album <YOUTH IN THE SHADE>— KOREAN SALES (@koreansales_twt) July 16, 2023
DAY 1: 1,240,700
DAY 2: 0,062,002
DAY 3: 0,043,840
DAY 4: 0,079,974
DAY 5: 0,100,092
DAY 6: 0,015,072
DAY 7: 0,280,348
TOTAL: 1,822,028 #ZEROBASEONE #ZB1 #제로베이스원 pic.twitter.com/8bnuqywFFI
ZEROBASEONE上周发行《MELTING POINT》，首日就卖出145万，突破了上张专辑首日成绩，累计至12日，初动量七日共销售213万，成绩进步亦相当惊人。
[HT] ZEROBASEONE (@ZB1_official) 2nd Mini Album <MELTING POINT>— KOREAN SALES (@koreansales_twt) November 12, 2023
DAY 1: 1,458,089
DAY 2: 0,139,023
DAY 3: 0,071,149
DAY 4: 0,088,362
DAY 5: 0,145,793
DAY 6: 0,089,945
DAY 7: 0,138,991
TOTAL: 2,131,352 #ZEROBASEONE #ZB1 #제로베이스원 pic.twitter.com/byqj6PDpOb
▼以上述据根据韩国最大唱片销量统计网站Hanteo排行榜（Hanteo Chart，俗称H榜），蓝色为首张专辑数据，绿色为新专辑数据
另外据全球最大音乐串流平台Spotify透露，此张新专辑主打歌〈CRUSH〉播放量已破201万，而包括其他收录曲在内，全张专辑歌曲累计破587万次播放。
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