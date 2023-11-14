超强新人男团ZEROBASEONE出道仅四个月创「双百万」佳绩
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超强新人男团ZEROBASEONE出道仅四个月创「双百万」佳绩

KPOP   2023年11月14日   星期二18:10   草莓  

（封面图源：Twitter@ZB1_official、한터차트 갤러리截图）

藉选秀节目《Boys Planet》出道的大势五代男团ZEROBASEONE（ZB1），6日发行的生涯第二张专辑，迷你二辑《MELTING POINT》成绩再破百万销售。

（封面图源：Twitter@ZB1_official）

ZEROBASEONE 7月以迷你一辑《YOUTH IN THE SHADE》出道，首日销量高达124万，出道即成为K-POP史上第一个出道专辑销量破百万的团体‎。初动量（贩售一周之量）共182万，数字相当惊人。

ZEROBASEONE上周发行《MELTING POINT》，首日就卖出145万，突破了上张专辑首日成绩，累计至12日，初动量七日共销售213万，成绩进步亦相当惊人。

（图源：한터차트 갤러리截图）

▼以上述据根据韩国最大唱片销量统计网站Hanteo排行榜（Hanteo Chart，俗称H榜），蓝色为首张专辑数据，绿色为新专辑数据
（图源：Hanteo Chart官网截图）

另外据全球最大音乐串流平台Spotify透露，此张新专辑主打歌〈CRUSH〉播放量已破201万，而包括其他收录曲在内，全张专辑歌曲累计破587万次播放。

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