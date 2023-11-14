IVE來台簽售，粉絲準備北一女制服給安兪真！現場粉絲、網友狂喊「校花學姐」、「結婚」

人氣四代女團IVE，12日來台舉辦簽售會，台灣DIVE在能近距離與IVE接觸的機會下，記錄下了許多有趣的場面與環節，其中安兪真（安俞真）穿上北一女中制服的畫面被瘋傳。
網友上傳照片寫下「北一女校花」、「北一學姐，以前學校如果有這樣的存在，我永遠不會讓自己畢業」「誰給他穿北一女的衣服！嗚嗚嗚嗚安兪真是北一女最漂亮的人，我要跟他結婚」……
20231112— Follow Yujin (@followyujin0901) November 12, 2023
北一女校花#아이브 #IVE #안유진 #ANYUJIN pic.twitter.com/zPR6yRzNYN
20231112— littleten (@littletenten10) November 12, 2023
先來兩張北一學姐照，
以前學校如果有這樣的存在，
我永遠不會讓自己畢業。#아이브 #IVE#안유진 #ANYUJIN pic.twitter.com/StRtqfDZpR
231112 #안유진 #anyujin pic.twitter.com/m24JR4ZzXI— (@todayis_ct) November 12, 2023
231112 天吶是北一女的小狗 #안유진 #anyujin pic.twitter.com/yFF7qCc2oc— 西踢 (@todayis_ct) November 12, 2023
原來是一名粉絲在簽售時特別準備了「小綠綠」北一女制服給安兪真，上頭的學號還是安兪真的生日。安兪真一穿上便引來驚呼聲啊！其他粉絲都稱讚這名粉絲的idea太好了，相當喜歡安兪真這樣「超正學姐」的造型！
感謝這位用心準備北一女制服的台灣DIVE!!!— JOYCE CHEN (@joycesp9350209) November 12, 2023
聽聽現場那個驚呼聲~根本校花等級的小綠綠學姐啊~~~#IVE #아이브 #ANYUJIN #안유진 pic.twitter.com/V9XxuTxz1r
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