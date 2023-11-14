GD捲入「C讀」風波，為「證明清白」親自接受媒體採訪！言行舉止遭惡意解讀，他坦言：很傷心

G-Dragon（GD，權志龍）日前被警方懷疑吸毒，為自證清白，主動出席警方調查。13日他通過韓聯社TV再次強調從未吸毒的立場。

GD表示：「在決定接受採訪之前，我考慮了很久，爲了向大眾傳達我的清白並傳遞正確的訊息，我鼓起勇氣做出了決定。」被問到是否吸毒時，他斷然回答說：「沒有。」



此前，GD於本月6日主動前往警署接受調查，在簡易試劑檢查中被判定爲「陰性」，目前正在等待精密鑒定。他也確信在精密鑒定會出現陰性，GD說：「當然要發聲！我從來沒有吸過毒，也沒有和別人（毒品嫌疑人）交流過，如果在體內檢測出毒品成分，那會更加奇怪。」對於主動出席警方調查的原因？他解釋：「首先，我自己最了解自己，因爲自己沒有吸毒，所以與此次毒品犯罪相關嫌疑事實無關，爲了盡快證明清白而主動出席。」



出席當天，因為做了伸展運動等，表現出遊刃有餘的樣子，因此有人批評他是不是在「嘲弄」警察。對此，GD表示：「其實我有點慌張，因爲我也是人，所以很緊張。（大家看來）可能會覺得是嘲弄，但完全不是那樣，這與我的意圖完全不同。反而因為這種惡意報導的內容，擔心會不會給進行調查的警察們帶來麻煩和不便，希望大家不要誤會。」



當被問到與涉案的聲色場所女室長、毒品供應的醫生有什麼關係時？GD說：「沒有什麼關係！再強調一遍，關於這次毒品犯罪，我涉嫌的所有內容，都和事實沒有關係。」而聲色場所女室長向警方陳述稱「GD去年12月初去過的洗手間裡發現了奇怪的包裝紙，之後行爲也很奇怪」， 他也主張對有毒品前科的女室長陳述的可信度，產生很大的懷疑。



對於引發「毀滅證據」疑惑的「全身除毛」，他回答道：「報導內容與事實完全不同，自去年專輯活動以來，幾乎一年半以上都沒有漂髮或染髮。而且最重要的是，在主動出庭的時候，雖然警方在沒有身體扣押搜查令的情況下，但爲了儘快證明我的清白，我自願提交毛髮、指甲、腳趾甲。」



對於部分人懷疑吸毒的誇張的動作和木訥的語氣，他強調自己跳舞時間長，身體比較柔軟，說話時思考較多，因此被誤會了。他說：「由於我職業特性，在大眾前展現的樣子、別人看不到的地方、我日常的樣子都不同。被判斷本身是我作為藝人需要承受的部分，但是對於這次毒品事件的牽連，說實話很傷心。因爲跳舞時間長，所以身體比一般人柔軟很多。從某個瞬間開始，因為經常會誤傳我說的話，有了影響力開始，就變得小心翼翼，（說話）也有負擔感。對通過媒體或某處接觸我的人來說，即使是瑣碎而輕鬆的問題，爲了誠懇地回答那些問題，（思考的過程中）就會有木訥的表現，這點如果我能改正的話，會努力改掉的。」



採訪影片公開後，韓網友也紛紛表示：「我真心覺得對不起他，誤會了」、「真的好傷心，不要心軟，要狠狠地起訴惡評者和記者」、「其實剛開始我也誤會了...GD的立場越是浮出水面就越感到抱歉嗚嗚」、「GD加油」、「我看了一下采訪，感覺真的沒吸毒」、「真的好氣人啊嗚嗚...該有多委屈啊」、「很會說話啊 加油 志龍」、「客觀上警察好像瘋了，一定要證明後起訴他」、「是不是應該先起訴警察啊...？什麼事情都沒有證據就只聽人這麼一說」等等。

日前警方除了GD的頭髮外，還確保部分指甲和腳趾甲，已經委託國立科學搜查研究院進行精密鑒定。預計等結果出來後，警方將通過進一步調查再次傳喚GD進行調查。

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