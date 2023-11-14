GD卷入「C读」风波，为「证明清白」亲自接受媒体采访！言行举止遭恶意解读，他坦言：很伤心

G-Dragon（GD，权志龙）日前被警方怀疑吸毒，为自证清白，主动出席警方调查。13日他通过韩联社TV再次强调从未吸毒的立场。

GD表示：「在决定接受采访之前，我考虑了很久，爲了向大众传达我的清白并传递正确的讯息，我鼓起勇气做出了决定。」被问到是否吸毒时，他断然回答说：「没有。」



此前，GD於本月6日主动前往警署接受调查，在简易试剂检查中被判定爲「阴性」，目前正在等待精密鉴定。他也确信在精密鉴定会出现阴性，GD说：「当然要发声！我从来没有吸过毒，也没有和别人（毒品嫌疑人）交流过，如果在体内检测出毒品成分，那会更加奇怪。」对於主动出席警方调查的原因？他解释：「首先，我自己最了解自己，因爲自己没有吸毒，所以与此次毒品犯罪相关嫌疑事实无关，爲了尽快证明清白而主动出席。」



出席当天，因为做了伸展运动等，表现出游刃有余的样子，因此有人批评他是不是在「嘲弄」警察。对此，GD表示：「其实我有点慌张，因爲我也是人，所以很紧张。（大家看来）可能会觉得是嘲弄，但完全不是那样，这与我的意图完全不同。反而因为这种恶意报导的内容，担心会不会给进行调查的警察们带来麻烦和不便，希望大家不要误会。」



当被问到与涉案的声色场所女室长、毒品供应的医生有什么关系时？GD说：「没有什么关系！再强调一遍，关於这次毒品犯罪，我涉嫌的所有内容，都和事实没有关系。」而声色场所女室长向警方陈述称「GD去年12月初去过的洗手间里发现了奇怪的包装纸，之后行爲也很奇怪」， 他也主张对有毒品前科的女室长陈述的可信度，产生很大的怀疑。



对於引发「毁灭证据」疑惑的「全身除毛」，他回答道：「报导内容与事实完全不同，自去年专辑活动以来，几乎一年半以上都没有漂发或染发。而且最重要的是，在主动出庭的时候，虽然警方在没有身体扣押搜查令的情况下，但爲了尽快证明我的清白，我自愿提交毛发、指甲、脚趾甲。」



对於部分人怀疑吸毒的夸张的动作和木讷的语气，他强调自己跳舞时间长，身体比较柔软，说话时思考较多，因此被误会了。他说：「由於我职业特性，在大众前展现的样子、别人看不到的地方、我日常的样子都不同。被判断本身是我作为艺人需要承受的部分，但是对於这次毒品事件的牵连，说实话很伤心。因爲跳舞时间长，所以身体比一般人柔软很多。从某个瞬间开始，因为经常会误传我说的话，有了影响力开始，就变得小心翼翼，（说话）也有负担感。对通过媒体或某处接触我的人来说，即使是琐碎而轻松的问题，爲了诚恳地回答那些问题，（思考的过程中）就会有木讷的表现，这点如果我能改正的话，会努力改掉的。」



采访影片公开后，韩网友也纷纷表示：「我真心觉得对不起他，误会了」、「真的好伤心，不要心软，要狠狠地起诉恶评者和记者」、「其实刚开始我也误会了...GD的立场越是浮出水面就越感到抱歉呜呜」、「GD加油」、「我看了一下采访，感觉真的没吸毒」、「真的好气人啊呜呜...该有多委屈啊」、「很会说话啊 加油 志龙」、「客观上警察好像疯了，一定要证明后起诉他」、「是不是应该先起诉警察啊...？什么事情都没有证据就只听人这么一说」等等。

日前警方除了GD的头发外，还确保部分指甲和脚趾甲，已经委托国立科学搜查研究院进行精密鉴定。预计等结果出来后，警方将通过进一步调查再次传唤GD进行调查。

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