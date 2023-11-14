【韓網熱帖】關於「明星藝人熱戀&分手消息」的態度：想知道vs完全不關心

這兩日的韓娛圈被柳俊烈和惠利分手的消息洗版，引起了無數網友和粉絲的圍觀。

對於藝人們的感情問題，雖然有不少人關注這些事情，同樣也有不少民眾對此很反感，最近theqoo上就此展開了討論，藝人們談戀愛、分手的新聞，你是想要知道，還是毫不關心呢？



1. 我是很好奇，但很討厭D社那樣偷拍照片到處傳播，只要寫文字就好了

2. 我連他們結婚都沒有興趣

3. 我管你是交往、結婚還是離婚，完全不想知道

4. 不是我本命的話，我不怎麼想知道

5. 只要不是他們主動公開的話，我都不關心，照片都是偷拍的

6. 我不喜歡媒體曝光

7. 都是個人私事，我為什麼要關注

8. 不想知道誰誰誰在談戀愛，但是既然公開了，那麼分手消息也應該要報導

9. 不要刻意曝光啊，如果是公開戀愛的話，分手或是結婚的話再公開報導就行，不要像狗仔一樣偷拍人家

10. 藝人的感情問題我完全不在乎，我都想主張不想知道他們感情史的權利

11. 不關心他們是否談戀愛，但是分手的話應該要報導一下

12. 我還蠻關注的，但是不喜歡記者起的「xxx的戀人出演電視劇」這個新聞題目

13. 只是想單純知道戀愛、結婚、分手、離婚的大概事情，不想要知道任何過程

14. 我會好奇，但完全不想知道，都是侵犯了他人的私生活

15. 完全可以不知道，只要報導一下結婚消息就行

16. 放過他們吧，還有人的另一半是圈外人士，還有記者想要挖內幕

17. 又不是結婚，誰會在乎

18. 他們按照自己的意願交往、分手、結婚啊，放過他們吧，不過該祝賀的還是要祝賀

原文：https://theqoo.net/hot/3000061338?filter_mode=normal

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