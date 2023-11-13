愛情、事業兩得意呀！金東旭與圈外女友將在12月22日舉行婚禮♥ 還將擔任SBS新劇男主角！

今日（13日）金東旭的所屬社Keyeast表示：「金東旭將於12月22日在首爾某處舉行婚禮，儀式將以非公開的形式舉行。」

金東旭的準新娘是比自己小的圈外人，是兼備出眾美貌的才女，兩人以信任為基礎認真交往，最終決定結婚。金東旭在宣佈結婚消息時表達對準新娘的愛意說：「遇到了一起度過人生下一個階段的人，今年冬天要結婚了。」同時，他也表示：「無論是作爲演員還是個人，我都會帶著責任感，努力給大家展現好的面貌，再次感謝大家的支持和祝賀。」



而金東旭在2004年以電影《順欣》正式出道，2007年在《咖啡王子一號店》中飾演可愛的氛圍製造者「陳河霖」一角，獲得大眾的喜愛。之後陸續出演《客：The Guest》、《那個男人的記憶法》、《你是我的春天》等劇，還有《國家代表》、《與神同行》等電影聚集人氣。



今年一口氣出演《偶然遇見的你》和《有利的詐欺》兩部劇後，日前也確定擔任SBS新劇《雖然不強大但很有魅力的重案組》男主角。該劇是犯罪調查喜劇，講述全國倒數第一的重案組，和最頂尖的菁英重案組組長相遇，成為最強組合的故事。



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