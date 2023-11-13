EXO D.O.首次演反派！有望搭池昌旭主演350億巨製新劇《雕刻都市》：「小市民復仇」對上「眼神清澈的瘋子」

據韓媒，EXO成員D.O.（都敬秀）與演員池昌旭將合作出演新劇《雕刻都市》，由《模範計程車》編劇吳相浩創作劇本、CJ ENM斥資350億製作，而且是D.O.出道以來第一次正式演反派！

日間Sports獨家報導，電視劇《雕刻都市》講述某個平凡生活的男子，某天突然整個生活被人雕刻而墮入奈落，從地獄歸來後展開血光復仇的故事。 電影《極速引爆》《亞馬遜活命水》導演金昌柱與《模範計程車》（一、二季）《犯罪都市4》編劇吳相浩聯手，CJ ENM電影事業部斥資350億韓元製作。

池昌旭飾演因生活被操控而墮入地獄、向陷害自己的人復仇的男子。 池昌旭此前出演過吳相浩作家的電影《虛擬城市》，還特別出演過金昌柱導演的《極速引爆》，憑藉對製作團隊的信賴決定加盟這部劇。



D.O.（都敬秀）飾演操控別人的生活、打造現實地獄的設計者。 D.O.近日離開出道11年來一直合作的SM娛樂公司，與經紀人共同創立新公司Company Soosoo，挑選新作品時對《雕刻都市》的劇本一見鐘情。



D.O.出演過不少影視作品，包括《與神同行》、《百日的郎君》等等，在《記得你》演的反社會人格角色令人印象頗深，但當時只是特別出演青年時代，這一次才是正式挑戰惡角。



池昌旭將在劇中展現從小市民變成復仇化身的過程，D.O.則將詮釋「眼神清澈的瘋子」，讓人對二人的演技碰撞十分期待。



池昌旭目前和申惠善一起拍攝新劇《歡迎來到三達里》，殺青後就會立即進入《雕刻都市》劇組；D.O.除了《雕刻都市》之外還接到很多劇本邀約，正在慎重挑選下下部作品。目前兩位演員公司都含蓄表示「正在積極討論」，如果順利，將在明年7月至9月開拍。

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