爱情、事业两得意呀！金东旭与圈外女友将在12月22日举行婚礼♥ 还将担任SBS新剧男主角！

今日（13日）金东旭的所属社Keyeast表示：「金东旭将於12月22日在首尔某处举行婚礼，仪式将以非公开的形式举行。」
金东旭的准新娘是比自己小的圈外人，是兼备出众美貌的才女，两人以信任为基础认真交往，最终决定结婚。金东旭在宣布结婚消息时表达对准新娘的爱意说：「遇到了一起度过人生下一个阶段的人，今年冬天要结婚了。」同时，他也表示：「无论是作爲演员还是个人，我都会带著责任感，努力给大家展现好的面貌，再次感谢大家的支持和祝贺。」
而金东旭在2004年以电影《顺欣》正式出道，2007年在《咖啡王子一号店》中饰演可爱的氛围制造者「陈河霖」一角，获得大众的喜爱。之后陆续出演《客：The Guest》、《那个男人的记忆法》、《你是我的春天》等剧，还有《国家代表》、《与神同行》等电影聚集人气。
今年一口气出演《偶然遇见的你》和《有利的诈欺》两部剧后，日前也确定担任SBS新剧《虽然不强大但很有魅力的重案组》男主角。该剧是犯罪调查喜剧，讲述全国倒数第一的重案组，和最顶尖的菁英重案组组长相遇，成为最强组合的故事。
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