被指「全身除毛+染髮」逃避調查？警方：GD「毀滅證據」不是事實，毛髮長度足夠！

根據毒品類管理相關法律，涉嫌毒品的GD（G-Dragon，權志龍）在本月6日自願出席仁川警察廳毒品犯罪調查隊，並接受首次調查。
GD當天在簡易試劑檢查中被判定爲「陰性」，警方爲了委託國立科學搜查研究院進行精密鑒定，追加採集與GD頭髮不同的體毛。但是有報導稱，GD除了頭髮以外，全身大部份都做了除毛，為了「毀滅證據」，嘗試全身剃毛。
對此，GD的律師發聲明表示：「報導明顯是虛假事實。」律師亦強調GD最近1年5個月都沒有漂染頭髮。GD的姊姊權達美也通過限時動態表達憤怒：「真是忍著忍著要發瘋... 差不多就得了，要瘋了... 簡直是在寫小說啊，神經病們。」並配上GD的歌曲〈Gossip Man〉。
（延伸閱讀：GD被指「全身除毛+染髮」逃避調查？喊冤「願追加提交腿毛」、一年半未漂染，姐IG憤怒發聲：「簡直是寫小說！」）
今日（12日）根據韓媒YTN報導， 仁川警察廳廣域搜查隊有關人士解釋：「權志龍自己出席接受警方的調查，也誠實地參加了調查。」接著補充說明道：「權某提交的毛髮長度足夠，所以進行毒品精密鑒定沒有問題，也沒有必要提交其他體毛。」
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