被指「全身除毛+染发」逃避调查？警方：GD「毁灭证据」不是事实，毛发长度足够！

根据毒品类管理相关法律，涉嫌毒品的GD（G-Dragon，权志龙）在本月6日自愿出席仁川警察厅毒品犯罪调查队，并接受首次调查。
GD当天在简易试剂检查中被判定爲「阴性」，警方爲了委托国立科学搜查研究院进行精密鉴定，追加采集与GD头发不同的体毛。但是有报导称，GD除了头发以外，全身大部份都做了除毛，为了「毁灭证据」，尝试全身剃毛。
对此，GD的律师发声明表示：「报导明显是虚假事实。」律师亦强调GD最近1年5个月都没有漂染头发。GD的姊姊权达美也通过限时动态表达愤怒：「真是忍著忍著要发疯... 差不多就得了，要疯了... 简直是在写小说啊，神经病们。」并配上GD的歌曲〈Gossip Man〉。
（延伸阅读：GD被指「全身除毛+染发」逃避调查？喊冤「愿追加提交腿毛」、一年半未漂染，姐IG愤怒发声：「简直是写小说！」）
今日（12日）根据韩媒YTN报导， 仁川警察厅广域搜查队有关人士解释：「权志龙自己出席接受警方的调查，也诚实地参加了调查。」接著补充说明道：「权某提交的毛发长度足够，所以进行毒品精密鉴定没有问题，也没有必要提交其他体毛。」
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