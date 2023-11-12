《偶然成為社長3》車太鉉＆趙寅成語言能力不足，衛生也引發爭議！韓網友：「為什麼要去美國拍？越來越無趣」

《偶然成為社長3》與經營鄉村超市的第一季和第二季不同，這次他們進軍海外，車太鉉和趙寅成挑戰在美國營運韓人超市。

但是《偶然成為社長3》開播後，與期待的反應不同，批評接連不斷。其中最引起爭議的是衛生問題，出演者們在料理食物的過程中，沒有戴衛生帽、頭巾和口罩，期間還繼續對話，還用戴著衛生手套的手吃飯或嘗過食物的鹹淡後繼續做料理等，讓觀眾們皺眉頭。



對此，製作組在本月10日道歉：「這完全是製作團隊的失誤。」更提到由於本季在美國拍攝，因此爲了徹底遵守當地複雜的衛生規定和相關法律而努力，但反而錯過基本部分，並承諾今後將在編輯和製作中，最大限度地反映觀眾們的意見，再次對存在不足的部分表示誠摯的歉意。



讓觀眾們失望的還有另外一點，就是演員們的溝通問題。當中只有韓孝周可以用流暢的英文溝通，其他人沒能熟練地和美國客人交談，並且忙於工作，很難看到與客人溝通的場面。《偶然成為社長》的魅力在於經營超市，與小區裡的人私下交談、分享故事，感受到溫暖的人情味，但是在第三季似乎很難找到這樣的魅力點。



這也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「虛張聲勢的無能製作組」、「第一季最有趣、溫暖...在小區的小店裡和鄰居們聊天...」、「明明不能說英文，爲什麼還要去那裡...？」、「看的時候一直很鬱悶，很煩，很無趣」、「真的重新認識趙寅成，濾鏡破碎」、「本來主持人應該照顧嘉賓的，但是變成嘉賓在照顧嘉賓」，「看著看著，對韓孝周的好感度又上升了」、「不知道誰給製作組勇氣，帶著不會英文的人去美國開店」等等。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞