車太鉉對《偶然成為社長3》爭議道歉！美國篇有很多遺憾的地方，看完節目也進行反省

車太鉉＆趙寅成在《偶然成為社長3》挑戰在美國營運超市，播出期間一直保持4～5%的收視率，成爲熱門話題，1日迎來超市最後一天營業日。
近日，車太鉉通過所屬社發表終映感想。車太鉉：「這次的美國篇在企劃、準備過程都很辛苦。要在廣大的地方很難找到可以營運的地方，我想感謝製作組的努力，包括重新打造店鋪、恢復成原來的樣子等，還想對來美國一起辛苦的同事們說聲謝謝。」
而《偶然成為社長3》在開播後，曾一些爭議，像是語言能力不足和衛生問題等。車太鉉也表達歉意，對因爲我們的失誤而感到不便的觀眾們道歉，這次美國篇有很多遺憾的地方，因為自己英文不好，很後悔自己是不是挑戰魯莽的事情。因為溝通上比在韓國困難，所以比起上一季，好像沒能更關心那裡的居民，所以看完節目也進行反省。
車太鉉接著說：「蒙特雷僑民們溫暖的心讓我很感動，事實上《偶然成為社長》的主人公是當地的居民。這次多虧他們，學到很多東西，想對一直給予溫暖的蒙特雷僑民們說聲謝謝，感謝你們讓我留下美好的回憶。」最後他向喜歡節目的粉絲們和觀眾們道謝。
在《偶然成為社長3》結束後，車太鉉的另一部綜藝《公寓404》將在23日首播，他將與劉在錫、吳娜拉、梁世燦、BLACKPINK Jennie、李正河合作。這是一部超越時空的真實推理綜藝，他們扮演公寓中的居民，以我們熟悉的空間和生活根據地的公寓爲背景，追蹤異想天開的事情真相。
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