《偶然成为社长3》车太铉＆赵寅成语言能力不足，卫生也引发争议！韩网友：「为什么要去美国拍？越来越无趣」

《偶然成为社长3》与经营乡村超市的第一季和第二季不同，这次他们进军海外，车太铉和赵寅成挑战在美国营运韩人超市。

但是《偶然成为社长3》开播后，与期待的反应不同，批评接连不断。其中最引起争议的是卫生问题，出演者们在料理食物的过程中，没有戴卫生帽、头巾和口罩，期间还继续对话，还用戴著卫生手套的手吃饭或尝过食物的咸淡后继续做料理等，让观众们皱眉头。



对此，制作组在本月10日道歉：「这完全是制作团队的失误。」更提到由於本季在美国拍摄，因此爲了彻底遵守当地复杂的卫生规定和相关法律而努力，但反而错过基本部分，并承诺今后将在编辑和制作中，最大限度地反映观众们的意见，再次对存在不足的部分表示诚挚的歉意。



让观众们失望的还有另外一点，就是演员们的沟通问题。当中只有韩孝周可以用流畅的英文沟通，其他人没能熟练地和美国客人交谈，并且忙於工作，很难看到与客人沟通的场面。《偶然成为社长》的魅力在於经营超市，与小区里的人私下交谈、分享故事，感受到温暖的人情味，但是在第三季似乎很难找到这样的魅力点。



这也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「虚张声势的无能制作组」、「第一季最有趣、温暖...在小区的小店里和邻居们聊天...」、「明明不能说英文，爲什么还要去那里...？」、「看的时候一直很郁闷，很烦，很无趣」、「真的重新认识赵寅成，滤镜破碎」、「本来主持人应该照顾嘉宾的，但是变成嘉宾在照顾嘉宾」，「看著看著，对韩孝周的好感度又上升了」、「不知道谁给制作组勇气，带著不会英文的人去美国开店」等等。

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