《偶然成為社長3》如何邀請超豪華嘉賓？趙寅成：毫不猶豫「跪下」，首播和韓孝周互動超甜！

《偶然成為社長3》的兩位社長這次在美國開店，而華麗的兼職生陣容也成爲話題，包含第一季的朴寶英、高爾夫選手朴仁妃、第二季的韓孝周、朴秉恩、尹敬浩、林周煥，還有新加入的朴京林，金亞中等，令人期待！

製作發佈會上被問到邀請兼職生的過程，趙寅成說：「會哭訴『沒有你不行』並毫不猶豫地跪下。」車太鉉也說：「對一個人說『只有你』，只要你來就行，以這種感覺拜託了。」兩位社長還說回到韓國想請大家吃飯，但不是沒有聯繫就是迴避他們。



《偶然成為社長3》已經在昨晚開播，兼職生韓孝周、尹敬浩、林周煥也登場。韓孝周就問：「為什麼會來到美國？怎麼能叫我們大老遠過來？」趙寅成也一直要帶她參觀環境，還拿了紫菜飯捲給她，而車太鉉還「威脅」大家：「在這裡的所有人都不能走，哪裡都不能去！」這是血汗合約嘛～



之後，爲了購買營業用的材料大家開車出門，到了買水的店鋪裡，由於大家語言不通，韓孝周展現英語實力，讓他們輕鬆地購買到水。前往下一個地點途中，車太鉉就說：「如果少了孝周，我們應該什麼都做不了？」尹敬浩接著說：「妳不能走！」但是韓孝周卻以「還有下一個日程」爲由拒絕了。隨後，趙寅成就對大家說：「待會兒晚上...把她的護照都走。」韓孝周還表示你們都以為我是因為會講英文才來這裡，但我會來是因為我很漂亮，大家也馬上跟著附和 XD



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