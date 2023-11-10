Netflix《Sweet Home》第二季正式預告！賢秀「獨翼怪物」形態公開、自願獻身研發疫苗，恢弘場面12/1震撼上線！

Netflix口碑劇集《Sweet Home》終於盼來第二季！今日公開正式前導預告，倖存者們被迫在被怪物佔領的世界探索求生，宋江飾演的賢秀做出了令人擔憂的決定！

《Sweet Home》第一季講述被怪物圍困在公寓中的人類的故事，第二季場景來到公寓外，展現車賢秀等倖存者在新的天地為生存而戰的故事，還將出現其他存在、無法知曉的神秘現象，書寫全新的慾望和戰鬥。



最新預告中，世界已成為被怪物奪取的廢墟，一開頭就丟出核心疑問：你現在是人類還是怪物？ 尹智秀（朴圭瑛 飾）活著離開了公寓，感慨說大家在這裡並非因為運氣或能力，只是因為有別人代為犧牲。



特種部隊出面對抗日益進化的怪物，金英厚中士（金武烈 飾）施行一經發現格殺勿論的方針，對疑似感染者也毫不留情。 卓仁煥上士（劉五性 飾）則認即便有人要變成怪物，也應該給他們自主選擇的希望。



車賢秀（宋江 飾）問林博士（吳正世 飾）是否能通過自己研發出疫苗，林博士暗示他可能會感到生不如死。 賢秀在被怪物支配的世界中揮舞著怪物的翅膀，但仍堅持保護人類：「無論發生生麼事我都不想忘記，我是人類。」



演員高旻示表示「新角色的登場十分新鮮，與公寓眾人的關係也令人期待」，振永表示「（第二季）比第一季更加規模龐大、故事細膩，真的很有趣」。 《Sweet Home 2》將於12月1日通過Netflix上線，再過3周就能看到啦！



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