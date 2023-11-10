YG新女團BABYMONSTER確定11月27日出道！MV耗時5天拍攝，原定9月出道如今終見曙光

YG娛樂公司今日宣佈新女團BABYMONSTER已完成所有準備工作，確定將於11月27日出道。

YG娛樂今日在官方Blog公開BABYMONSTER出道預告圖，黑色背景上端一個向兩邊延伸的紅色符號、狀如英文字母V，文字透露出道時間為「11月27日KST（韓國標準時間）0點」。



YG曾表示出道曲是氛圍強烈的Hip-Hop曲風，這次更透露單是MV拍攝就花費了5天時間，不僅體現出每一位成員的個性，也完美展現了整個團體的特色。

YG表示：「為了報答各位粉絲的等待，付出了頂級的資源和努力。 為了在正式出道日呈現出最佳的成品，將加緊進行後期製作。 以後會陸續進行揭開神秘面紗的宣傳活動，請多多關注。」



此外，BABYMONSTER由來自韓國、泰國、日本的多國成員組成，主唱、舞蹈、rap、顏值水平都相當之高，未出道就獲得不少期待，被看做新一組「怪物新人」。 目前官方YouTube頻道已有315萬訂閱，累計觀看次數突破4億5千萬次。

BABYMONSTER是YG娛樂在BLACKPINK之後時隔7年推出的新一代女團，原本宣佈今年9月出道，結果一路順延到11月。



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