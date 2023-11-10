别看剧名就错过了《闪亮的西瓜》！闪亮=鼓掌←→西瓜，寓意：为你闪亮的人生鼓掌

以温馨家庭剧为开端，接著走入热血的青春故事，描述CODA（Children Of Deaf Adults，聋人父母之听人子女）少年穿越过去和同龄爸爸组乐团，《闪亮的西瓜》你看了吗？

随著口碑传出，有些网友不禁感叹「好险我没错过这部剧」、「如果因为剧名错过这部剧就太可惜了」。那么，还没收看《闪亮的西瓜》的你，会想知道剧名的意思吗？ 如果你Google或Naver《闪亮的西瓜》，官方网站与官方任何宣传很少直接提及闪亮的西瓜究竟什么意思，完整的意涵也要真正收看剧情才能知晓，但若有人觉得剧名太奇怪而错过，那就太可惜了！（以下微微雷）



其实在首周花絮里，饰演男主角「河恩杰」的厉云，与饰演SPINE9主唱的iKON具晙会，与就率先透露了「闪亮」是指手语的「鼓掌」，手语比出闪闪发亮的样子，就是鼓掌。而剧中会在第12集出现，河李灿（崔显旭饰）本来直觉要拍手表达鼓掌，马上想起来手语不是那样比，要双手举起来转动。看著李灿笑著比出「鼓掌」，以为失恋的尹清雅（申银秀 饰）心里那么想：「不，我今天不会像你一样『闪亮』的。」



▼花絮影片，3:18附近（已定位）



「西瓜」呢？西瓜的意思在前几集已经暗示。尹清雅很喜欢墨西哥传奇画家芙烈达卡萝（Frida Kahlo），很景仰不被疾病与任何痛苦打倒的她。芙烈达卡萝其中一张画作《Viva la Vida》画的是一个个剖开的西瓜，据说是芙烈达卡萝去世前8天所完成、是她的遗作。墨西哥产西瓜，西瓜对他们而言代表著富饶与生命，经常被用在亡灵节（Día de Muertos）相关的艺术创作上，芙烈达卡萝画下剖开的西瓜，有人说她是知道自己的生命即将终了才画，而终了之前，她在上头写下了「Viva la Vida」――人生万岁。



男主角河恩杰和河李灿组是从组乐团开始了热血青春，第10集乐团因故改名，尹清雅就提供了idea「西瓜」：「她（芙烈达卡萝）面对痛苦的样子非常美丽，并且始终展现坚强的意志，即使人生不停折磨著她，她用一幅画反击了人生。」乐团名字最后采用英文再加点什么便成了「Watermelon Sugar」，所以「闪亮的西瓜」也是指角色们的热血青春。



更有趣的是，「西瓜」不止象徵「生命」、「人生万岁」，当四名主演厉云、薛仁雅、申银秀与崔显旭为宣传到访电台《Kiss The Radio》时，申银秀除了向DJ Young K解释「闪亮」和「鼓掌」的关联外，还说了韩文「鼓掌」（박수）反过来念就是「西瓜」（수박），这一说明让Young K赞叹不已，Young K还透露画面外的工作人员也站起来鼓掌了。



▼节目影片3:11附近（已定位）



「闪亮的西瓜」简单几个字却有多重双关意涵，搭配剧情里主角回到过去想藉由改变父母的人生改变自己的人生，绝对有各种的感动与启发等著你探索，如果光看剧名就Pass，未免太可惜了 :)



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