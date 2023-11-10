《死期將至》將於下月（12月）15日首播！「死亡」朴素淡對絕望的徐仁國說：「若不想下地獄，就試著活下來」

漫改劇《死期將至》原作《我死了又死》已於Line Webtoon完結（共66話），並預計在本月（11月）17日推出「追漫券」服務，有興趣的粉絲們可以趕在首播前先追起來！

預計於下月（12月）15日首播的TVING《死期將至》，改編自網路漫畫‎《我死了又死》‎。由《回到18歲》、《心靈的聲音》、《Go Back夫婦》河炳勛導演包辦導演和編劇，徐仁國、朴素淡主演，描述求職7年一無所獲、失去生活意志的男人「崔益材」墮入地獄前，被「死亡」安排12次重生的故事。

徐仁國飾演「崔益材」，7年期反覆就業失敗，最終喪失生存意志。作為「土湯匙」出生嚐盡生活苦頭，死後將受到殘酷的審判。

朴素淡飾演「死亡」，向跌入地獄前的崔益材審判12次，是神秘的存在。

由於崔益材每次重生，年齡、身份、外貌等均不同，所以找來多位演員分別客串，陣容相當華麗。最新預告中，可以看到除了朴素淡、徐仁國，還有李到晛、金材昱、金智勳、高允貞、李宰旭、金康勳、張勝祖、吳正世、崔始源、成勛等陸續登場。

「死亡」對著絕望的崔益材表示：「崔益材，你將死12次」、「你的靈魂將進入12名死期將至的肉體。不管你以什麼模樣醒來，都絕對會死。若你不想下地獄，那就試著活下來」。崔益材將如何面對這意想不到的發展呢？

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