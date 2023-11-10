《秘密森林》衍生劇《好或壞的東載》開拍！網曝最新路透「徐東載」著西裝超帥氣，朴星雄也將加盟與李浚赫合作

看了路透照，果然是那個熟悉的「徐東載」！李浚赫超適合穿西裝～

9月中旬，TVING公開將製作《好或壞的東載》的消息，而主角正是《秘密森林》中由李浚赫飾演的「徐東載」，該部作品可被視為《秘森》的衍生劇。《秘森》李秀妍編劇擔任創作者，《壞爸爸》、《軍檢察官多伯曼》陳昌奎導演執導，金相元、黃夏靜編劇執筆，預計明年（2024年）首播。

《好或壞的東載》描述徐東載因為過去的不正當行為，被烙上「贊助檢察官」的印記，前途一片黯淡。正因再開發案而煩惱，同時又負責女高中生殺人案調查的他，在作為檢察官和機會主義者的本能間危險遊走。

據了解，《好或壞的東載》已於本月（11月）1日進行劇本閱讀，目前正在拍攝中。有網友分享李浚赫最新路透照，穿著西裝的他挺拔又帥氣，表情若有所思，是熟悉的東載回來了！

而曾在《Man to Man》、《火星生活》、《當惡魔呼喊你的名字時》等作品與男主角們展現絕佳「兄弟情」的朴星雄，也將加盟《好或壞的東載》與李浚赫合作。應該有不少粉絲和小編一樣，既期待又好奇兩位演員的化學反應吧！

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞