《死期将至》将於下月（12月）15日首播！「死亡」朴素淡对绝望的徐仁国说：「若不想下地狱，就试著活下来」

漫改剧《死期将至》原作《我死了又死》已於Line Webtoon完结（共66话），并预计在本月（11月）17日推出「追漫券」服务，有兴趣的粉丝们可以赶在首播前先追起来！

预计於下月（12月）15日首播的TVING《死期将至》，改编自网路漫画‎《我死了又死》‎。由《回到18岁》、《心灵的声音》、《Go Back夫妇》河炳勋导演包办导演和编剧，徐仁国、朴素淡主演，描述求职7年一无所获、失去生活意志的男人「崔益材」堕入地狱前，被「死亡」安排12次重生的故事。

徐仁国饰演「崔益材」，7年期反覆就业失败，最终丧失生存意志。作为「土汤匙」出生尝尽生活苦头，死后将受到残酷的审判。

朴素淡饰演「死亡」，向跌入地狱前的崔益材审判12次，是神秘的存在。

由於崔益材每次重生，年龄、身份、外貌等均不同，所以找来多位演员分别客串，阵容相当华丽。最新预告中，可以看到除了朴素淡、徐仁国，还有李到晛、金材昱、金智勋、高允贞、李宰旭、金康勋、张胜祖、吴正世、崔始源、成勋等陆续登场。

「死亡」对著绝望的崔益材表示：「崔益材，你将死12次」、「你的灵魂将进入12名死期将至的肉体。不管你以什么模样醒来，都绝对会死。若你不想下地狱，那就试著活下来」。崔益材将如何面对这意想不到的发展呢？

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