人氣漫改劇《白晝之月》金永大借屍還魂報復千世情人！表藝珍獲名導加持 前途無限～

改編自人氣網漫，由金永大和表藝珍領軍的Viu Original原創奇幻韓劇《白晝之月》現已開播！金永大一人分飾「三角」難度超高，表藝珍弟弟是原作粉，得知親姐接拍後反應超大～。

首周劇情講述韓國頂流明星韓俊午（金永大飾）拍攝公益廣告時意外身亡，這時一直跟隨在「傳奇消防員」姜英花（表藝珍飾）左右的亡靈趁機透過俊午的身體借屍還魂，更決意將英花置於死地！「俊午」為此不斷接近英花，然而一股神秘力量卻在暗中守護著她，使她不至陷於危險，二人糾纏千年的宿世孽緣也漸漸浮出水面⋯⋯



《白晝之月》劇集逢星期三、四在‎「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費收看。

金永大一人扮演「三角」有難度

Viu Original原創韓劇《白晝之月》以金永大和表藝珍的千年虐戀為主線，劇中二人穿梭在過去和現在之間，逐步揭開愛恨交纏的幕幕真相！談到首度一人分飾兩角，金永大直呼有難度：「我實際上扮演了三個角色！分別是被情人殺死的道河、生活在現代的頂級明星俊午，以及附身在俊午身上的道河；其中道河是一位奔赴戰場的年輕將軍，他是一個非常理性的人，我真的很喜歡這個角色，我也在拍攝中體會到他廣受漫畫迷喜愛的原因！」



至於表藝珍則自認與兩個角色甚為相似，同樣堅強勇敢，她更在訪問透露了麗塔和愛人道河的愛恨情仇：「麗塔是將軍的女兒，但是她的家人因為道河而遭到屠殺，使她總是想著復仇。」



表藝珍慘遭家人責難

《白晝之月》導演表民秀曾執導《浪漫滿屋》、《製作人們》等大熱韓劇，可謂巨星製造機！近日他被問到《白晝之月》選角準則，隨即大讚金永大和表藝珍表現出色，更視他們為明日之星：「我執導的作品中，演員都表現得很好、演技也很好，第一次看到金永大和表藝珍時，我便覺得他們的眼睛很漂亮，他們合作的話應該會有不一樣的火花！所以我相信永大和藝珍不僅在這部作品表現亮眼，日後也將成為韓國代表性的演員。」



話雖如此，然而《白晝之月》原著漫畫高達七億點擊，難免令金永大「壓力山大」，表藝珍更笑言慘被家人責難：「我弟弟是原作的粉絲，當他知道我會接拍這部劇集後便問我『你怎麼可以扮演麗塔？』，所以我會加倍努力地演繹，希望原著的粉絲也會喜歡。」



Viu Original原創奇幻韓劇《白晝之月》講述新羅時期的貴族精英道河（金永大飾）在執行任務時意外救下將軍女兒韓麗塔（表藝珍飾），二人相知相遇成為情侶；某天道河卻被心愛之人殺害，使他一直無法放下怨恨，時間更從此停止流逝！麗塔在轉世十九次後以保鑣「姜英花」身份重遇頂流明星「韓俊午」（金永大飾），一個時間永遠靜止的男人與一個不斷轉世的女人，即將上演一段既危險且揪心的愛情故事。劇集逢星期三、四晚在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可免費收看《犬系戀人》、《7人的逃脫》、《閃亮的西瓜》、《婚禮大捷》等Viu Original原創韓劇。



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