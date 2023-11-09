人气漫改剧《白昼之月》金永大借尸还魂报复千世情人！表艺珍获名导加持 前途无限～

改编自人气网漫，由金永大和表艺珍领军的Viu Original原创奇幻韩剧《白昼之月》现已开播！金永大一人分饰「三角」难度超高，表艺珍弟弟是原作粉，得知亲姐接拍后反应超大～。

首周剧情讲述韩国顶流明星韩俊午（金永大饰）拍摄公益广告时意外身亡，这时一直跟随在「传奇消防员」姜英花（表艺珍饰）左右的亡灵趁机透过俊午的身体借尸还魂，更决意将英花置於死地！「俊午」为此不断接近英花，然而一股神秘力量却在暗中守护著她，使她不至陷於危险，二人纠缠千年的宿世孽缘也渐渐浮出水面⋯⋯



《白昼之月》剧集逢星期三、四在‎「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费收看。

金永大一人扮演「三角」有难度

Viu Original原创韩剧《白昼之月》以金永大和表艺珍的千年虐恋为主线，剧中二人穿梭在过去和现在之间，逐步揭开爱恨交缠的幕幕真相！谈到首度一人分饰两角，金永大直呼有难度：「我实际上扮演了三个角色！分别是被情人杀死的道河、生活在现代的顶级明星俊午，以及附身在俊午身上的道河；其中道河是一位奔赴战场的年轻将军，他是一个非常理性的人，我真的很喜欢这个角色，我也在拍摄中体会到他广受漫画迷喜爱的原因！」



至於表艺珍则自认与两个角色甚为相似，同样坚强勇敢，她更在访问透露了丽塔和爱人道河的爱恨情仇：「丽塔是将军的女儿，但是她的家人因为道河而遭到屠杀，使她总是想著复仇。」



表艺珍惨遭家人责难

《白昼之月》导演表民秀曾执导《浪漫满屋》、《制作人们》等大热韩剧，可谓巨星制造机！近日他被问到《白昼之月》选角准则，随即大赞金永大和表艺珍表现出色，更视他们为明日之星：「我执导的作品中，演员都表现得很好、演技也很好，第一次看到金永大和表艺珍时，我便觉得他们的眼睛很漂亮，他们合作的话应该会有不一样的火花！所以我相信永大和艺珍不仅在这部作品表现亮眼，日后也将成为韩国代表性的演员。」



话虽如此，然而《白昼之月》原著漫画高达七亿点击，难免令金永大「压力山大」，表艺珍更笑言惨被家人责难：「我弟弟是原作的粉丝，当他知道我会接拍这部剧集后便问我『你怎么可以扮演丽塔？』，所以我会加倍努力地演绎，希望原著的粉丝也会喜欢。」



Viu Original原创奇幻韩剧《白昼之月》讲述新罗时期的贵族精英道河（金永大饰）在执行任务时意外救下将军女儿韩丽塔（表艺珍饰），二人相知相遇成为情侣；某天道河却被心爱之人杀害，使他一直无法放下怨恨，时间更从此停止流逝！丽塔在转世十九次后以保镳「姜英花」身份重遇顶流明星「韩俊午」（金永大饰），一个时间永远静止的男人与一个不断转世的女人，即将上演一段既危险且揪心的爱情故事。剧集逢星期三、四晚在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看《犬系恋人》、《7人的逃脱》、《闪亮的西瓜》、《婚礼大捷》等Viu Original原创韩剧。



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