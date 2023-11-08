《精神病房也會迎來清晨》李在奎導演：「朴寶英是不二人選！做什麼都很可愛很漂亮」

日前公開的N台原創作品《精神病房也會迎來清晨》導演李在奎於日前接受媒體Sports Chosun訪談，表達選擇朴寶英成為女主角的原因，以及其他自身經歷。

《精神病房也會迎來清晨》劇情描述一位剛從內科轉到精神病房服務的護士鄭多恩（朴寶英飾），在此地所遇見的患者以及突發狀況，各類不一樣的故事與人生，讓觀眾們感到高度共鳴與感動。其中導演李在奎更是對於女主角朴寶英的表現相當滿意。

李導演提到朴寶英，表示「試鏡時是第0順位（比1更優先）」對朴寶英讚譽有加，也說如果不是朴寶英，就不會讀懂張東潤在劇中的心思，並且朴寶英多年來也常常參與照顧兒童重度疾病患者的公益活動，給人清新溫柔的形象，導演覺得她與角色多恩真的很像，而導演為了選角與朴寶英見面討論了三四個小時後，更覺得她相當貼近角色，導演也非常感謝朴寶英願意接演。



導演更是誇讚朴寶英，在跟劇中一位遊戲狂熱者對話時，拍攝虛擬畫面，朴寶英更是戴上了精靈耳朵，果然是做什麼都很可愛很漂亮。而《精神病房也會迎來清晨》並不是相當強烈或刺激的電視劇集，公開後在Netflix排行榜上勇奪冠軍，也讓導演感到幸福又開心。

導演更自曝自己也曾為憂鬱症與恐慌症所苦，覺得人活在世上都有可能經歷到一兩次這樣的事情，於是想要好好地製作這部作品。導演覺得憂鬱、不安、恐慌、強迫等等這些症狀，可說是破壞現代人身心均衡的怪物，但無法擺脫這四種情緒的人，就他估計可能佔了首爾市區的一半人口。我們也常會想「難道沒人跟我一樣嗎」，其實不然。



隨著現代人的心理健康越來越需要被重視，《精神病房也會迎來清晨》感覺是相當好的安慰劑。是否會有第二季呢？導演雖然沒給出肯定的答案，但在準備《精神病房也會迎來清晨》的過程中，仍有許多種症狀沒有被拍攝出來，也可能是日後的題材，導演表示若真的有可能製作第二季，他更想談談保護師們的背後故事。

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