房時爀根本就是營銷鬼才，放大招推動防彈少年團出名！從一件事情就能預知BTS的非凡人氣

HYBE議長房時爀透露了他第一次感受到親手打造的偶像團防彈少年團人氣時的心情。

最近房時爀與JYP娛樂的社長朴軫泳一起做客了《劉QUIZ ON THE BLOCK》，兩位業界大佬公開了不少舊事和趣事，另節目收視率從以往的平均值3%直接飆升到了6%。

作為「防彈少年團之父」的房時爀在節目中自然提起了一手打造出的超人氣男團，首先他表示：「七位成員都有自己獨特的才華和能力，我有責任為這七個有如此才華的孩子們做些事情。 人們有一個誤解，認為BTS在開始時表現不好，但實際上BTS從一開始就表現得非常出色。 有人會說『他們起初表現不好，但在美國取得了成功之後又回來了』，大家都錯了，其實他們從一開始就表現得非常棒，那一年還獲得了年度新人獎。 」



主持人劉在錫問道：「你在哪一刻感受到防彈少年團非凡的人氣？」對此，房時爀回答：「有很多次， 2014年他們是在LA的K-CON演唱會上擔任開場嘉賓， 當時《LA TIMES》頭條報導了防彈少年團。 那時我就覺得『這是不同尋常的事情』，立刻就和公司的人說了這件事，但他們認為我反應過度。 」



他繼續說道：「他們將我的熱情歸因於以前的挫折和我在公司中的管理角色。 作為回應，我決定放手（離開公司）。 2015年是防彈少年團的重大轉折點，那一年他們發行了《花樣年華》，從那個時候起我就知道一切都變了。 我知道我們必須在美國試水了，是時候該搖槳了，不過公司拒絕了我的要求，然後防彈少年團發行了《Fire》，反響也非常好。 我們研究了谷歌的搜索數據，覺得只要我們繼續努力，他們可以像One Direction一樣受到歡迎。 」

房時爀謙虛地表示：「說我造就了現在的防彈少年團，這太傲慢了。 在《Fire》之後，我們有了世界巡演的計劃，提前一年半就在做準備。 如果是在韓國，我不會讓他們提前這麼久做準備的。 」 他還透露了自己的策略：「我們用了『因為出名而出名』（抬高身價）的策略。 你仔細想想，可能也有類似的經歷。 聽到別人說『什麼什麼很有名』，你會想『這我也試過唉』。 這個策略是我和美國的工作人員一起策劃的，我們迅速將南美的反應傳遞給紐約，紐約的人們會開始產生『怎麼回事，這也太火了吧』、『到底是什麼，我們也要知道』的想法。 當防彈少年團抵達LA時，大家根本不知道他們是誰，但是很多人抱著『人們都說他們很有名，那我也要去聽聽看，這樣才夠酷』的想法，接著許多名人來參加他們的演唱會，這一消息通過社交媒體傳播開來，又成功為他們造勢。



節目播出後引起廣大網友和粉絲的討論，大家留言表示：「我就是這樣入坑的，因為很多人說他們有名，抱著好奇心去聽」、「營銷策略歸營銷策略，歸根結底還是他們的才華」、「機會總是留給有準備的人」、「是因為BTS的魅力，這套策略才行得通」、「首先他們得有名，有名了之後才能火」、「你得有讓別人傾倒的自信，不然一切策略都是廢話」等。

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