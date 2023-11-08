如果演唱會上沒有「中指手燈」的話，能否直接「比中指」？ Epik High 回應太爆笑 XD

近日，Epik High 作為嘉賓出演廣播節目《兩點出逃Cultwo Show》。

主持人金泰均：「最近 Epik High 推出了手燈，這是廣播上無法播放的設計。」又名「朴圭奉」Tablo 表示：「這可能會有不好的意思的偏見，這是我們所有人都擁有的手指。意思是要保持重心，成爲最長的手指。」

而「中指手燈」又名「朴圭奉」（諧音f x x k y o u棒）日前公開預覽圖時，就在網路上引發熱烈討論。Tablo 提到：「因爲我們有預想的（演唱會）觀眾人數，所以製作很多，但是在24小時內訂購的數量，比我們所想多出3倍。Mithra 現在每天都在和工廠通話，真不是鬧著玩的。」



當天，還有一位聽眾問道：「如果演唱會上沒有『朴圭奉』的話，可以用手比那個手勢嗎？ 」Tablo 和 Mithra 紛紛表示不行，主持人金泰均就說那不是一樣的東西嗎？DJ Tukutz：「不是～這個完全不一樣！」主持人金泰均又問：「徒手不行的話，那如果戴著白手套就可以嗎？」結果... Tablo 說為了防止這種狀況，他們會找人在現場監督，要是發現這種情況的話，會馬上賣手燈給他，監督的那個人會帶著「朴圭奉」到處走 XD



Epik High 將在12月15日至17日於蠶室奧林匹克公園手球競技場舉行20週年演唱會。日前他們發行新曲〈Screen Time〉，更找來 SEVENTEEN 的 Hoshi 參與 Feat.，還一起在 YouTube 節目《it's Live》帶來首個 Live。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞