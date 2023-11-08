如果演唱会上没有「中指手灯」的话，能否直接「比中指」？ Epik High 回应太爆笑 XD

近日，Epik High 作为嘉宾出演广播节目《两点出逃Cultwo Show》。

主持人金泰均：「最近 Epik High 推出了手灯，这是广播上无法播放的设计。」又名「朴圭奉」Tablo 表示：「这可能会有不好的意思的偏见，这是我们所有人都拥有的手指。意思是要保持重心，成爲最长的手指。」

而「中指手灯」又名「朴圭奉」（谐音f x x k y o u棒）日前公开预览图时，就在网路上引发热烈讨论。Tablo 提到：「因爲我们有预想的（演唱会）观众人数，所以制作很多，但是在24小时内订购的数量，比我们所想多出3倍。Mithra 现在每天都在和工厂通话，真不是闹著玩的。」



当天，还有一位听众问道：「如果演唱会上没有『朴圭奉』的话，可以用手比那个手势吗？ 」Tablo 和 Mithra 纷纷表示不行，主持人金泰均就说那不是一样的东西吗？DJ Tukutz：「不是～这个完全不一样！」主持人金泰均又问：「徒手不行的话，那如果戴著白手套就可以吗？」结果... Tablo 说为了防止这种状况，他们会找人在现场监督，要是发现这种情况的话，会马上卖手灯给他，监督的那个人会带著「朴圭奉」到处走 XD



Epik High 将在12月15日至17日於蚕室奥林匹克公园手球竞技场举行20周年演唱会。日前他们发行新曲〈Screen Time〉，更找来 SEVENTEEN 的 Hoshi 参与 Feat.，还一起在 YouTube 节目《it's Live》带来首个 Live。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻