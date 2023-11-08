成績優異的BTS柾國、NewJeans、IVE、Stray Kids不出席《2023 MAMA》？官方回應：「正在討論中」

今日（8日）上午，在首爾江南區SJ Kunsthalle舉行《2023 MAMA AWARDS》媒體日，主持人全昭彌（Somi）、事業部長朴贊玉（박찬욱）、李英珠（이영주）、申有善（신유선）和李亨鎮（이형진）PD出席。

被問到出演藝人的選定標準是？事業部長朴贊玉表示：「因爲是頒獎典禮，所以會優先邀請當年最突出、最活躍的藝人。一年中不僅是音源、專輯數據，還有具有影響力的藝人，就是邀請的標準。裝飾舞台時，最能展現出想要傳達訊息的藝人，也是邀請的標準。」

但是BTS防彈少年團柾國、NewJeans、IVE和Stray Kids等在音源、專輯成績的愛豆都不在陣容內。對於他們出席的可能性？朴部長也回答：「正在討論追加藝人，如果那個部分決定好了，就會在正式告訴大家，現在好像很難告訴大家。」



而今年的《2023 MAMA AWARDS》將在11月28日、29日兩天在日本東京巨蛋舉行，分別由全昭彌和朴寶劍擔任主持人。第一輪出演名單，包含東方神起、ATEEZ、ZEROBASEONE(ZB1)、RIIZE、INI、JO1、NiziU、xikers共8組。第二輪出演名單則有SEVENTEEN、(G)I-DLE、TXT、LE SSERAFIM、Kep1er、ENHYPEN、&TEAM、BOYNEXTDOOR、EL7Z UP，以及熱門街舞競賽節目《Street Woman Fighter 2》（街頭女戰士2）。



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