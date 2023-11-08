曾傳出自掏腰包付員工薪資，池錫辰繼宋智孝也從原公司脫逃，和張允柱、韓惠珍、Aiki同門

《Running Man》「王鼻」池錫辰與「懵智」宋智孝去年8、9月先後簽入同家公司UZUROCKS，但半年後就傳出該公司積欠薪資，上月宋智孝找到新東家，本月池錫辰也有了好消息。

6日，Esteem娛樂宣布與池錫辰結緣，和池錫辰簽下了專屬合約，對池錫辰本身獨有的部分也會照應與支援，「請大家多多關注與Esteem娛樂攜手往前的池錫辰」。



池錫辰前公司UZUROCKS是所綜合內容企業，自稱「新媒體解決方案公司」，旗下藝人除了池錫辰、宋智孝之外，還有演員吳滿錫、歌手李相原（李鉉雨）、高耀太白佳及B.A.P ZELO，‎今年4月卻傳出積欠員工薪資，池錫辰和宋智孝接連被爆料‎不僅沒拿到該拿到的酬勞，也代墊各種款項包括員工薪資‎。



上月先是宋智孝簽約NEXUS E&M，NEXUS E&M為Nexus Pharma投資之子公司，雖是新公司，但是為知名經紀公司Namoo Actors前代表所創立。而池錫辰簽約的新公司Esteem娛樂，是SM投資的子公司，在模特兒圈數一數二，旗下包含許多跨足綜藝界相當知名的模特兒，張允柱、韓惠珍、李賢怡、宋海娜等等，跨足綜藝的知名舞者Aiki也在旗下。

▼宋智孝與NEXUS E&M簽約



▼Esteem娛樂旗下張允柱



▼韓惠珍



▼Aiki



粉絲、網友都對兩人順利「逃出」前公司相當欣慰，雖然對宋智孝簽的新公司持保留態度，但對於池錫辰能簽入大公司又驚又喜。

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