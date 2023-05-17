宋智孝遭欠薪高達9億！D社爆「簽約半年從未結算」、職員零收入遭凍卡，意外牽出「代付住院費」義氣美談

宋智孝上月爆出被經紀公司拖欠薪水數月、已提出解約，今日D社報導稱欠薪金額高達9億韓元，多名職員也深受其害！為幫職員們爭取應得利益，宋智孝決定曝光驚人內幕。

韓國D社對宋智孝遭欠薪事件進行取材，發現該公司「大部份事業都接近詐騙」！宋智孝去年10月簽約經紀公司UZUROCKS後至今為止一次都沒領到薪水，據估算總金額高達9億韓元（*《Running Man》出演費是由SBS直接支付所以不在此列）。 宋智孝表示自己倒是不急用這筆錢，但公司職員必須依靠月薪生活，所以決定曝光給媒體，希望引起關注來幫職員爭取應得利益。



UZUROCKS是2019年成立的公司，事業遍及美妝、主題公園、唱片、健身房等多個領域，但無一例外全部虧損，還曾騙走600多名健身房會員的會員費。 為吸引投資，創辦人朴柱南（音）在官網掛出「獲得NAVER 100億投資」等消息，但經D社確認均為假消息。 朴柱南通過歌手李智慧結識演藝圈人脈後進軍娛樂業，陸續簽約了池錫辰、吳滿錫等知名藝人。

UZUROCKS經營模式很奇怪，不提供法人卡，而是要求經紀人用個人信用卡負擔業務開支後向公司報銷，但經常不及時結算而導致遲繳卡費。 宋智孝很晚才得知這件事，一度拿出自己的信用卡給經紀人用於工作開支。



宋智孝先後5次要求支付欠薪均被以各種藉口拖延，經濟拮據的員工有的被迫拿出儲蓄、有的向父母伸手，甚至成為信用不良者、被停掉手機，靠宋智孝補貼才得以維持生計。

雖然宋智孝希望優先解決職員欠薪，但職員反而更關心宋智孝的欠薪，不是金額問題，而是相處期間深刻感受到宋智孝的用心。 職員A某去年做手術費用超過1千萬韓元，是宋智孝為家境貧寒的A某低調支付。 A某：「宋智孝夜裡過來陪我說話，送急診和出院時也陪伴左右。 醫生們都很驚訝。」 職員F某則透露宋智孝每次工作結束都給大家計程車費，經紀人忙碌時還會自己開車出勤，在工作人員眼中「不是藝人而是姐姐」。



其實UZUROCKS曾向宋智孝提議解決欠薪的方案，但身為模範納稅人的宋智孝感到可疑而拒絕：「代表說可以給我現金，代價是返還給公司賬戶。 不僅現金出處不明，還要放進法人賬戶... 這正常嗎？」

通過宋智孝的積極行動，今年3月之前的員工欠薪已補齊，但朴代表於4月27日突然辭職，再次令事件陷入難關。

消息曝光後，網友均被宋智孝的義氣舉動感動：「宋智孝歐尼真的太帥ᅲᅲ」、「詐騙犯害人不淺」、「這公司根本是流氓垃圾」、「宋智孝和職員們都要加油，一定要找回欠款！」



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞