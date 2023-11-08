河正宇&任時完主演影片《沒有國家的冠軍》觀影人數突破百萬，成今年韓影票房第11名

人文電影《沒有國家的冠軍》（又譯《1947波士頓》）觀影人數突破了100萬。

根據今日（8日）的電影院門票統合系統顯示，電影《沒有國家的冠軍》已經吸引了100萬2714名觀眾，成為2023年上映的韓國電影票房第11名。



特別值得一提的是，該片在目前正在放映的商業電影中獲得了最高評分，在樂天電影獲得了9.1分，CGV得到了96%的「金蛋指數」，而在Megabox則獲得了9分，這一系列高評分證明瞭它在觀眾中的持久口碑。

《沒有國家的冠軍》由韓國導演姜強圭執導，他憑藉作品《生死諜變》和《太極旗飄揚》等影片，在作品性和票房上都獲得了認可。 姜導演在新作中展現了積累多年的執導經驗，生動再現了1947年波士頓馬拉松的感人故事。

飾演韓國馬拉松傳奇人物「孫基禎」的河正宇以精湛演技吸引了觀眾，而飾演波士頓馬拉松冠軍「徐潤福的」任時完則展現了與真實人物完美的同步率，提高了劇情的緊張感。



《沒有國家的冠軍》講述了解放後渴望再次奔跑的國家代表馬拉松運動員參加首個國際馬拉松比賽的期盼和競賽的故事。 由河正宇、任時完、裴晟佑、金相浩和朴恩斌等人出演。

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