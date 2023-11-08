韓劇迷狂喜！《黑暗榮耀》「河度領」鄭星一新劇《觸發》演男主，變「自私男」有望搭檔金憓秀

男演員鄭星一將出演新劇《觸發》（暫定名）。

據韓媒《Star News》獨家報導，鄭星一將在新劇《觸發》中亮相，該劇圍繞正義感爆棚的觸發隊長和自私自利的精緻利己主義者PD為中心，講述了勘探報道製作組揭露神秘案件，守護即將被廢的節目的故事。 鄭星一飾演的則是在「單兵作戰」環境中長大的性格超獨立的PD。 他這種性格人的人，說好聽點是獨立，說難聽點其實就是一切以自我為中心的自私自利者，將和組長PD一起面見各種案件的受害人，用揭露社會醜陋一面的新聞牢牢抓住觀眾的心。

組長PD的人選則是實力派女星金憓秀，據悉她已接到演出提案，正在積極商討中。 《觸發》是《驅魔麵館》導演劉先東的新作，因此備受觀眾期待。



鄭星一憑藉Netflix《黑暗榮耀》中的「河度領」一角人氣飆升，出道23年首次嘗到了一夜爆火的滋味，他在完美詮釋了劇中隱忍、節制的菁英霸總形象。 《黑暗榮耀》殺青之後，鄭星一的事業也迎來轉折，拍攝了多部作品，兩部電影《戰，亂》、《採訪》上映在即，還有望出演講述電子監督和保護觀察官為素材的電視劇《保護者們》。



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