曾传出自掏腰包付员工薪资，池锡辰继宋智孝也从原公司脱逃，和张允柱、韩惠珍、Aiki同门

《Running Man》「王鼻」池锡辰与「懵智」宋智孝去年8、9月先后签入同家公司UZUROCKS，但半年后就传出该公司积欠薪资，上月宋智孝找到新东家，本月池锡辰也有了好消息。

6日，Esteem娱乐宣布与池锡辰结缘，和池锡辰签下了专属合约，对池锡辰本身独有的部分也会照应与支援，「请大家多多关注与Esteem娱乐携手往前的池锡辰」。



池锡辰前公司UZUROCKS是所综合内容企业，自称「新媒体解决方案公司」，旗下艺人除了池锡辰、宋智孝之外，还有演员吴满锡、歌手李相原（李铉雨）、高耀太白佳及B.A.P ZELO，‎今年4月却传出积欠员工薪资，池锡辰和宋智孝接连被爆料‎不仅没拿到该拿到的酬劳，也代垫各种款项包括员工薪资‎。



上月先是宋智孝签约NEXUS E&M，NEXUS E&M为Nexus Pharma投资之子公司，虽是新公司，但是为知名经纪公司Namoo Actors前代表所创立。而池锡辰签约的新公司Esteem娱乐，是SM投资的子公司，在模特儿圈数一数二，旗下包含许多跨足综艺界相当知名的模特儿，张允柱、韩惠珍、李贤怡、宋海娜等等，跨足综艺的知名舞者Aiki也在旗下。

▼宋智孝与NEXUS E&M签约



▼Esteem娱乐旗下张允柱



▼韩惠珍



▼Aiki



粉丝、网友都对两人顺利「逃出」前公司相当欣慰，虽然对宋智孝签的新公司持保留态度，但对於池锡辰能签入大公司又惊又喜。

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