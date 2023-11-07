節目曖昧是真的，報導弄假成真也是真的！BBGIRLS侑廷曝與李奎翰交往過程，媒體推了一把啊～

BBGIRLS（前Brave Girls）侑廷日前上談話綜藝《Radio Star》，鬆口談了和演員男友李奎翰的戀情。

侑廷和李奎翰相差11歲（侑廷1991年生32歲，李奎翰1980年生43歲），今年年初藉由節目《土裡土氣，連這都沒來過嗎？》認識，8月被爆料戀情，9月才承認。承認之後，還有網友找出《土裡土氣，連這都沒來過嗎？》片段，表示當時兩人氛圍便不尋常、看著看著非常心動。



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《Radio Star》裡，侑廷透露李奎翰曾對她說過「是為了你才上節目（《土裡土氣》）」，她也解釋第一次爆戀愛新聞時，他們只是吃過幾次飯的關係，「說交往也不是，沒有交往也不是」，心裡還一度覺得：「（李奎翰）要趕快告白啊！」一句話讓主持人與來賓都激動了！



第一次戀愛新聞的時候，由於BBGIRLS要回歸，李奎翰擔心對她有影響，打給她詢問是不是否認比較好。雖然否認了，但倒給了兩人交往契機，李奎翰後來真如侑廷所願告白，後續才會有二次戀愛新聞啊！



俞世潤還透露自己和李奎翰是同齡朋友，在侑廷上節目前，交代好了他要好好照顧侑廷呢！看完節目，網友都說很喜歡侑廷的坦率呢！相當祝福她與李奎翰的戀情。

▼節目片段



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