BTS柾國新歌舞台登上Jimmy Fallon秀，魅力稱霸舞台：「如果沒有粉絲我不可能取得這樣的成就。」

【新歌〈Standing Next to You〉完整舞台首公開】大家看了沒？柾國live超穩，太帥氣了！！

BTS防彈少年團的「黃金忙內」柾國（Jung Kook）終於迎來了他的黃金時刻，新歌〈Standing Next to You〉的完整舞台也在吉米法倫秀（Jimmy Fallon Show）上首度公開，獨特的魅力征服了全球的粉絲。



這次的新歌不僅僅需要難度超高的歌唱技巧，搭配上舞蹈動作也是相當累人，需要耗費大量體力，更重要的是，必須一個人完成這個舞台，所以也讓大家對他更加佩服，他真的是一位全能且技巧超群的歌手。



▼柾國新歌〈Standing Next to You〉登上吉米法倫秀：



▼在主持人專訪他的同步最新消息中，他的熱門曲〈Seven〉在美國唱片產業協會(RIAA)拿下了白金認證（拿到認證的韓國歌手團體只有PSY和BTS），對此柾國表示：「說實話，我沒想到可以走到這一步，但我一直很有信心，我真的很感謝ARMY們（粉絲名），我認為如果沒有ARMY，我就不可能取得這樣的成就。」



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